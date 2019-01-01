أجيري يوجه نصيحة أخيرة للاعبي المنتخب لحسم ضربة البداية أمام زيمبابوي

وجه المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، نصيحة أخيرة للاعبين قبل خوض مباراة زيمبابوي المقرر لها في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بالبطولة.

وكشفت مصادر لـ"الوطن سبورت"، أن نصيحة المدير الفني المكسيكي ركزت على ضرورة الضغط على لاعبي زيمبابوي في كل أنحاء الملعب، واعتماد طريقة "الضغط العالي" في نصف ملعب الخصم، من أجل إحراز هدف مبكر في أول ربع ساعة من عمر اللقاء.

ويرغب المدير الفني المكسيكي في استغلال حماس البدايات والتواجد الجماهيري المكثف لهز شباك منتخب زيمبابوي مبكرا، وهو الهدف الذي سيجبر المنافس على التخلي عن النواحي الدفاعية والتحرر الهجومي.

مصر تسعى لتوجيه إنذار مبكر في افتتاح أمم أفريقيا

وتقام مباريات المجموعة الأولى بملعب القاهرة الدولي وتضم منتخبات مصر – الكونغو الديموقراطية – زيمبابوي – أوغندا.

ويسعى المنتخب لتحقيق ضربة قوية بالبطولة من خلال الفوز على زيمبابوي وحصد نقاط المباراة الثلاثة، حتى يكتسب اللاعبون والجماهير الثقة في بداية العرس الأفريقي المنتظر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب في مباراة زيمبابوي مكون من:حراسة المرمى محمد الشناوي، وبخط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أيمن أشرف، وبخط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبد الله السعيد، و في خط الهجوم: تريزيجيه، مروان محسن، محمد صلاح.

وعقد المدير الفني لمنتخب مصر جلسات عديدة مع اللاعبين خلال آخر 48 ساعة، شاهد خلالها مباريات زيمبابوي الأخيرة بالفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس، وطالب اللاعبين بالضغط المبكر على لاعبي زيمبابوي في كل أنحاء الملعب واستغلال الحشد الجماهيري المتوقع في استاد القاهرة لإحراز هدف مبكر يسهل من مهمة الفراعنة خلال باقي أوقات اللقاء.

وتنطلق فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية العاشرة مساء اليوم بمواجهة مصر وزيمبابوي، يسبقها حفل افتاح مدته 14 دقيقة، تقدم خلاله استعراضات لتاريخ الحضارات المصرية والأفريقية، ويتخلله أغنية عالمية العربية والإنجليزية والفرنسية يقدمها الفنان حكيم، وفنانان سنغالي ونيجيرية.