عاجل| بيليات يقود الهجوم.. تعرف على تشكيل زيمبابوي أمام مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي تشكيلته الرسمية لمواجهة مصر في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا 209، والمقرر لها عند العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

خط الدفاع: تينيج هاديبي - أليك موديمو - ديفاين لونجا - تيندايي داريكوا

خط الوسط: مارشال مونيتسي - مارفيلوس ناكامبا - أوفيدي كارورو

خط الهجوم: موسونا - موشيكوي - بيليات

زيمبابوي يتجاوز أزماته قبل مواجهة الفراعنة

وكان السفير الزيمبابوي كشف عن انتهاء الأزمة مع لاعبي المنتخب، بعد تهديدهم بعدم خوض مباراة الافتتاح أمام مصر، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل لدى اللاعبين لتقديم عرض مميز اليوم و تحيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المنافس.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك عدد من الاضطرابات بمعسكر منتخب زيمبابوي قبل ساعات قليلة من مواجهة مصر في افتتاح أمم أفريقيا 2019، ويرفضون خوض اللقاء، وأشارت إلى أن بعض اللاعبين يرغبون في عدم خوض المباراة، لإخلال الاتحاد الزيمبابوي ببرنامج المستحقات المتفق عليه مع اللاعبين قبل البطولة، إلا أن تدخل السفير أنهى الأزمة.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة، نوهت أن حفل الافتتاح سيستمر لمدة 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تنطلق مباراة الافتتاح بين الفراعنة وزيمبابوي في العاشرة مساء، وسيتم إغلاق أبواب الاستاد بداية من السادسة مساء، ووعدت اللجنة المشجعين الذين سيحضرون حفل الافتتاح بمشاهدة تجربة جديدة لم تتحقق من قبل في الملاعب المصرية.

وتذاع مباريات البطولة القارية بالكامل على قناة "تايم سبورت"، من خلال البث الأرضي، على أن يعلق عليها نخبة من أبرز المعلقين الرياضيين، أمثال فهد العتيبي وبلال علام وعلي سعيد الكعبي، إضافة إلى المصريين حاتم بطيشة وأيمن الكاشف وطارق الأدور.