عاجل| انفانتينو يصل استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وزيمبابوي

وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسرى جيان إنفانتينو، إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوى المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة 21 يونيو، بافتتاح كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

ووجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"الكاف" بدعوة إنفانتينو، لحضور حفل افتتاح النسخة الـ 32 من مسابقة كأس الأمم الأفريقي، وينطلق الحفل في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

جدير بالذكر، أن الافتتاح سيحضره العديد من رؤساء ووزراء الدول المشاركة بجانب رؤساء الاتحادات الأهلية وأعضاء اللجنتين التنفيذيتين بالاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم.

دار الإفتاء تدعو للفراعنة بالتوفيق قبل انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي

وفي سياق آخر، أصدرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم المصري، بيانًا رسميًا أصدرته دار الإفتاء المصرية، قبل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي وزيمبابوي في بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة علي الأراضي المصرية.

وقالت دار الإفتاء:"ندعو الله تعالى أن يوفق لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا؛ فإن مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعًا".

وأتمت:"كما يسعدنا أن ندعو جميع المصريين إلى الالتفاف حول منتخبهم الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم، ومهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا".

ويحاول المنتخب المصري الفوز بالمباراة الأول أمام زيمبابوي، لكسب الثقة ورفع الروح المعنوية للاعبين، وزيادة الرهبة عند المنافسين، وتأكيدًا إنهم قادرين علي الفوز بالبطولة المقامة وسط جماهيرهم وعلي أرضهم.

ويحل منتخب زيمبابوي ضيفًا على منتخب مصر في العاشرة من مساء اليوم ، في الجولة الأولى من البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.