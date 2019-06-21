عاجل| انطلاق مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2019

أطلق الحكم الكاميرونى أليوم نيانت، صافرة بدء مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا، باكتمال استاد القاهرة عن آخره بحضور أكثر من 70 ألف مشجع من أجل مؤازرة المنتخب الوطني في المواجهة الأولى.

ومن المعروف أن البطولة الغالية غائبة عن المنتخب المصري منذ عام 2010، وهو آخر تتويج للفراعنة بالبطولة، التي احتضنتها أنجولا، وفاز بها المنتخب الوطني على حساب منتخب غانا بهدف نظيف، عن طريق محمد ناجي جدو أيقونة مصر في تلك البطولة.

ويعد المنتخب الوطني هو أكثر فرق القارة الأفريقية حصولًا على لقب أمم أفريقيا بواقع 7 ألقاب، وهو الرقم الذي يعجز جميع الفرق في القارة تحطيمه، بالإضافة إلى التتويج بأمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 وهو الرقم الذي لم يتمكن أي منتخب في تحقيقه على الإطلاق.

ويأمل المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والتتويج بها، حيث يعقد الجميع عليه آمالًا كبيرة في تحقيق اللقب، خصوصًا مع وجود العديد من اللاعبين المميزين في تشكيل الفراعنة على رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي.

أجيري يعلن عن تشكيل مصر في مواجهة زيمبابوي

وكان خافير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن تشكيل الفراعنة أمام زيمبابوي، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أحمد أيمن منصور.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.

وجاءت دكة بدلاء منتخب مصر كالتالي: أحمد الشناوي- محمود جنش- عمر جابر- أيمن أشرف- باهر المحمدي- محمود حمدي الونش- نبيل دونجا- علي غزال- وليد سليمان- عمرو وردة- أحمد حسن كوكا- أحمد علي.

جدير بالذكر أن مصر توجت بلقب الأمم الأفريقية 7 مرات من قبل وتسعى جاهدة للتتويج باللقب القارى الثامن، وإنهاء حالة الصيام عن التتويج بكأس أفريقيا بعد غياب 9 سنوات منذ آخر تتويج فى 2010.