عاجل| تعديل في تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي.. استبعاد أحمد أيمن منصور

أعلن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الأول عن حدوث تعديل في تشكيل منتخب مصر، وتم تعديله حيث تم الدفع بأيمن أشرف بديلا لأحمد أيمن منصور بخلاف ما أعلن قبل قليل.

وأرجع إيهاب لهيطة ما حدث بسبب خطأ في الاسكورشيت الخاص بالمباراة.

وجاء تشكيل منتخب مصر بعد التصحيح كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.

وجاءت دكة بدلاء منتخب مصر كالتالي: أحمد الشناوي- محمود جنش- عمر جابر- أحمد أيمن منصور- باهر المحمدي- محمود حمدي الونش- نبيل دونجا- علي غزال- وليد سليمان- عمرو وردة- أحمد حسن كوكا- أحمد علي.

تاريخ مشاركات مصر وزيمبابوي

وتواجه المنتخب المصري والزيمبابوي في 12 مباراة فاز المنتخب الوطني خلال 7 مواجهات مقابل فوز وحيد لزيمبابوي وتعادلا فى 4 مباريات.

بينما استطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 20 مرة، واستقبلت شباك الفراعنة 11 مرة، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

ومن المقرر إقامة النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وتلعب نهائيات أفريقيا بين 24 منتخبا هم مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالى وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، جنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.

قناة جزائرية تذيع مباراة الافتتاح

وتبث القناة الجزائرية الأرضية مباراة الافتتاح على قمر نايل سات، بتردد 11680، استقطاب "أفقي"، وبمعدل ترميز 27500.

وتتواجد القناة على جهاز الاستقبال تحت اسم "pragramme National Algerie".

وتمتلك القناة الجزائرية الأرضية، بث حقوق بعض المباريات في بطولة كأس الأمم الافريقية.

وسبق للقناة الجزائرية الأرضية بث مباريات الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال مواجهته للفرق الجزائرية على أرضهم، وظهر هذا في مباراتي وفاق سطيف، بالإضافة إلى شبيبة الساورة.