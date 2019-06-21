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75 دقيقة| محمد صلاح يواصل تألقه مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

11:37 م | الجمعة 21 يونيو 2019
كتب: محمد الصايغ
75 دقيقة| محمد صلاح يواصل تألقه مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

منتخب مصر

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واصل المنتخب المصري ضغطه المستمر على منتخب زيمبابوي في محاولة لإحراز الهدف الثاني، إلا أن دفاعات الخصم كانت تقف أمام هجوم أحفاد الفراعنة.

وأجرى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، تبديلاً بنزول وليد سليمان بدلاً من مروان محسن، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفراعنة.

وأصبح محمد صلاح، مهاجمًا للمنتخب المصري في الدقائق المتبقية من عمر المباراة، حيث حاول الخواجة المكسيكي استغلال سرعات اللاعب في الفترة بالمنطقة الأمامية.

نفذ منتخب زيمبابوي ركلة حرة عرضية لداخل منطقة الجزاء، لكن ارتدت من الدفاع وتسديدة من مارشال مونيتسي لكن غير متقنة مرت إلى ضربة مرمى.

واستطاع محمد النني لاعب منتخب مصر في الدقيقية 69، أن يمرر كرة خطيرة وصلت إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وتسديدة، لكن تألق من الحارس وحولها إلى ركنية.

وتم تنفيذ ركلة ركنية لمنتخب مصر من الجهة اليسرى، نفُذت عرضية لداخل منطقة الجزاء لكن إبعاد من الدفاع وانتهت إلى رمية تماس. 

عمرو وردة بديلاً للسعيد

وحاول الجهاز الفني للمنتخب المصري، تنشيط الجانب الهجومي مجددًا، من خلال نزول عمرو وردة بدلاً من عبد الله السعيد، حيث استطاع توزيع بعض الكرات على طرفي الملعب.

ونال السعيد، إشادة واستحسان من جانب الجهاز الفني للمنتخب المصري أثناء خروجه، خصوصًا في ظل تألقه على مدار عدد الدقائق التي شارك فيها مع الفراعنة.

تشكيل المنتخب المصري

وبدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح- مروان محسن- محمود حسن تريزيجيه.

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