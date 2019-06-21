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عاجل| محمود علاء يحصد جائزة الأفضل في مباراة مصر وزيمبابوي

12:01 ص | السبت 22 يونيو 2019
كتب: إبراهيم منصور ومحمد خيري وعثمان إبراهيم
عاجل| محمود علاء يحصد جائزة الأفضل في مباراة مصر وزيمبابوي

محمود علاء

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اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، محمود علاء مدافع المنتخب الوطني أفضل لاعب في مباراة مصر وزيمبابوي التي حسمها الفراعنة بهدف دون رد في افتتاح النسخة ٣٢ من البطولة.

ونجح محمود علاء في إفساد أكثر من هجمة لمنتخب زيمبابوي واستحق جائزة الأفضل بعدما ساهم في خروج الفراعنة بشباك نظيفة.

وحصل علاء على الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة والتى يقدمها الراعي الرئيسي للبطولة.

مصر تقتنص ثلاث نقاط غالية من أنياب زيمبابوي

ونجح منتخب مصر لكرة القدم في اقتناص أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، على استاد القاهرة الدولي.

جاء هدف منتخب مصر، عن طريق محمود حسن ترزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، بعد مراوغته للاعبي منتخب زيمبابوي ليسدد بعدها الكرة على يسار حارس المرمى.

وبهذه النتيجة، يحتل المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، انتظارًا للقاء الكونغو وأوغندا في نفس المجموعة.

وتحتضن مصر النسخة رقم 32 الاستثنائية من بطولة أمم أفريقيا، من اليوم وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وتنقل قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كان 2019، كما تذاع المباراة أيضًا على قناة تايم سبورت الأرضية فقط، وليس على جهاز استقبال قمر "نايل سات" الفضائي.

وسبق مباراة مصر وزيمبابوي حفل الافتتاح الذي تضمن أغنية عالمية من ثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بعنوان "متجمعين"، وسيكون النجم المصرى حكيم على رأس المطربين المتواجدين لإحياء حفل انطلاقة البطولة، في إفتتاح يليق بمنتخب مصر.

 

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