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تريزيجيه: التتويج بأمم أفريقيا هدفنا الأول

12:34 ص | السبت 22 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
تريزيجيه: التتويج بأمم أفريقيا هدفنا الأول

تريزيجيه

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أعرب محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب المنتخب المصري، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده أمام زيمبابوي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي أقيمت الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب الوطني في الانتصار على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف، سجله محمود حسن "تريزيجيه"، في الدقيقة 41.

وتقام البطولة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو.

ويقع المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، الكونغو ديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الانتصار تصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

تريزيجيه: إسعاد الشعب المصري هدفنا الأول والأخير

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية لقناة "بي إن سبورتس": "التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هدفنا الأول والوحيد، وذلك من أجل إسعاد الشعب المصري، والذي دائمًا ما يحرص على مؤازرتنا في أي وقت".

وتابع: "هدفنا الحالي هو تصدر مجموعتنا من أجل استكمال مشوارنا في البطولة بنجاح كبير ولا يشغلنا الآداء بقدر النتيجة، فتحقيق الـ 3 نقاط في أي مباراة نخوضها بدور المجموعات هو ما نسعى إليه دون النظر لجمالية الآداء في النهاية".

وعن هدفه في شباك زيمبابوي علق قائلاً: "اتخذت قرار التسديد في مرمى زيمبابوي منذ بداية استلامي الكرة، وبالتأكيد توفيق الله كان له الفضل الأول في هذا الهدف".

وأكمل: "أكثر ما أسعدني اليوم أن هذا الهدف قادنا للانتصار، وخروج الجماهير الغفيرة التي تواجدت في المدرجات اليوم وهي في غاية السعادة بهذا الفوز".

وأردف: "أي مباراة نخوضها في البطولة أمام أي خصم هي في غاية الصعوبة، وذلك نظرًا لتقارب المستوى الكبير بين جميع الفرق المشاركة في البطولة، وتطور المنتخبات الأفريقية بشكل سريع".

وأكمل: "جميع اللاعبين والجهاز الفني بذلوا مجهودات كبيرة طوال الفترة الماضية، وحان الوقت لترجمة ذلك على أرض الميدان بتحقيق الانتصارات المتوالية في البطولة".

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