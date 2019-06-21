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أحمد ناجي: جميع حراس المنتخب على قدر المسئولية

01:31 ص | السبت 22 يونيو 2019
كتب: الوطن
أحمد ناجي: جميع حراس المنتخب على قدر المسئولية

أحمد ناجي

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تحدث مدرب حراس منتخب مصر أحمد ناجي، عن المستوى الذي قدمه الفريق في مواجهة زيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

وقال "ناجي" في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن المباريات الافتتاحية دائمًا ما تشهد تدرج في المستوى، مؤكدًا إن جميع حراس مرمى المنتخب على قدر المسئولية.

وانتصر المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي، في اللقاء الذي جمعهما بالمباراة الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا، والذي أقيم على ستاد القاهرة، أمس الجمعة، بهدف مقابل لا شئ، أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

محمد الشناوي يعبر عن رضاه بالأداء

قال محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، إن الفريق قدم كل ما يستطيع تقديمه خلال مباراة زيمبابوي، في افتتاح كأس أمم أفريقيا، أمس الجمعة.

وأضاف "الشناوي"، خلال تصريحات لقناة تايم سبورت، أن الفريق سيبدأ التركيز في المباراة القادمة أمام أوغندا مباشرة، متمنيًا أن يقدم المنتخب أداءًا أفضل خلال تلك المباراة.

وأكد حارس الفراعنة، أن اللاعبين عملوا على الالتزام بتعليمات المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، معبرًا عن سعادته لقدرة المنتخب على إسعاد الجماهير المصرية.

حجازي يتعرص لكسر خفيف بالأنف

وتعرض أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، لإصابة بكسر خفيف في الحاجز الأنفي، خلال مباراة زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا 2019، بعد تدخل في كرة هوائية قوية مع لاعب المنتخب الزيمبابوي نياشا موشيكوي.

ورفض حجازي تعليمات طبيب المنتخب الوطني بالخروج، ونجح في إقناع المكسيكي خافير أجيري في النزول وتكملة المباراة.

تريزيجيه يبدي سعادته بالفوز

وأبدى محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب المنتخب المصري، سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده أمام منتخب زيمبابوي.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات تليفزيونية لقناة "بي إن سبورتس": "التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية هدفنا الأول والوحيد، وذلك من أجل إسعاد الشعب المصري، والذي دائمًا ما يحرص على مؤازرتنا في أي وقت".

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