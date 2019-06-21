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بالفيديو| الجماهير تنظف استاد القاهرة وكاف: رسالة رائعة من المصريين

12:45 م | السبت 22 يونيو 2019
كتب: إسلام حجازي
بالفيديو| الجماهير تنظف استاد القاهرة وكاف: رسالة رائعة من المصريين

جماهير مصر في افتتاح أمم أفريقيا

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في لفتة رائعة من الجماهير المصرية، حرص البعض على تنظيف استاد القاهرة، عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تستضيفها أرض الكنانة حتى التاسع عشر من الشهر المقبل.

ومن جانبها وجهت الصفحة الرسمية لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تويتر شكرها للجماهير المصرية، بعد مباراة الافتتاح بالأمس والتي فاز فيها الفراعنة على زيمبابوي بهدف نظيف، أحرزه محمود حسن تريزيجيه.

ونشرت الصفحة الرسمية مقطع فيديو للجماهير المصرية وهي تنظف مدرجات استاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة الفراعنة.

سلوك حضاري من الجماهير المصرية

وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "عندما تعتقد أنك رأيت كل شيء الليلة الماضية.. إليكم رسالة من المصريين يؤكدون لكم أن كل شيء لطيفًا ونظيفًا.. يا لها من لقطة رائعة".

وتستأنف اليوم مباريات كأس الأمم الافريقية والتي تحتضنها مصر بـ 3 مواجهات، تنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرًا بين الكونغو وأوغندا بينما المباراة الثانية بين نيجيريا وبوروندي في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما المباراة الأخيرة ستكون في تمام العاشرة مساءً، بين منتخب غينيا ومنتخب مدغشقر.

واستطاع المنتخب الوطني الفوز في المباراة الافتتاحية بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي، وتصدر مجموعته بشكل مؤقت لحين نهاية مباريات الجولة الأولى والتي ستختتم اليوم، بمواجهة الكونغو وأوغندا.

هذا وقد نال حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية إشادة كبيرة من الحضور، بعدما افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط حضور كبير للجماهير المصرية وصل إلى 75 ألف مشجع.

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