بالفيديو| الجماهير تنظف استاد القاهرة وكاف: رسالة رائعة من المصريين

في لفتة رائعة من الجماهير المصرية، حرص البعض على تنظيف استاد القاهرة، عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تستضيفها أرض الكنانة حتى التاسع عشر من الشهر المقبل.

ومن جانبها وجهت الصفحة الرسمية لموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تويتر شكرها للجماهير المصرية، بعد مباراة الافتتاح بالأمس والتي فاز فيها الفراعنة على زيمبابوي بهدف نظيف، أحرزه محمود حسن تريزيجيه.

ونشرت الصفحة الرسمية مقطع فيديو للجماهير المصرية وهي تنظف مدرجات استاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة الفراعنة.

وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "عندما تعتقد أنك رأيت كل شيء الليلة الماضية.. إليكم رسالة من المصريين يؤكدون لكم أن كل شيء لطيفًا ونظيفًا.. يا لها من لقطة رائعة".

When you think you've seen it all last night...

Here's a clip of the Egyptians making sure everything stays nice and clean



What a gesture!!#TotalAFCON2019pic.twitter.com/1fjfarDahY