خاص| اجتماع هام في الأهلي برئاسة الخطيب لبحث الصفقات الجديدة

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس النادي الأهلي، اجتماعا هاما مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، في حضور عدلي القيعي، مستشار اللجنة للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بالتعاقدات.

ومن المنتظر أن يناقش بيبو مع توفيق والقيعي ملف الصفقات الجديدة للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في السادسة من مساء اليوم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، عقب الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٥ يوما تقريبا.

لاعب زيمبابوي على رادار الأهلي

في سياق متصل دخل الزيمبابوى مارفيلوس ناكامبا لاعب وسط فريق كلوب بروج البلجيكي والذى قاد منتخب بلاده أمام مصر فى افتتاح كأس أمم إفريقيا، ضمن حسابات النادى الأهلى.

وتريد إدارة الأهلي التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق بشكل مميز، استعدادا للموسم الجديد.

وحظى ناكامبا بإشادة كبيرة من المتابعين لمباراة مصر وزيمبابوى بعدما لعب مباراة كبيرة وقدم مستوى جيد خلال الـ90 دقيقة، نال بها إشادة مسئولي النادي الأحمر للتعاقد معه في حال موافقته على اللعب في مصر.

وكانت إدارة الكرة بالأهلى قد وضعت اللاعب تحت المراقبة من قبل اللقاء، بعدما تلقت ترشيحًا لضمه فى الميركاتو الصيف، من قِبل بعض وكلاء اللاعبين قبل انطلاق البطولة الأفريقية.

وسبق وله ناكامبا فى صفوف فريق بانتو روفرز الزيمبابوى، ثم انتقل فى 2012 إلى فريق نانسى الفرنسى، ومنه انتقل إلى فيتيس أرنهم الهولندى فى 2014، ثم كلوب بروج البلجيكي.

هذا وقد طلب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، من إدارة النادي، التعاقد مع لاعب وسط مدافع قبل انطلاق الموسم الجاري، بعد تراجع مستوى حسام عاشور بقوة خلال الفترة الأخيرة، وعدم قناعة المدير الفني بالثنائي هشام محمد وأكرم توفيق لسد ثغرة وسط الملعب.