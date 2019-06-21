أجيري: لست راضيًا بنسبة ١٠٠٪ عن أداء منتخب مصر أمام زيمبابوي

علق المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفني لمنتخب مصر، على أداء منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، قائلاً: "المستوى في المباراة كان مُرضيًا ولكن وجدت العديد من المساحات الخالية في منتصف الملعبي وهذا العيب الوحيد الذي رأيته تحركات لاعبي زيمبابوي كانت سريعة وسببت لنا تهديدًا في العديد من الهجمات".

وشدد "أجيري"، على أن المنتخب تراجع مستواه بسبب الضغط والإجهاد ومحاولة الحفاظ على التقدم، والمستوى بالنسبة له كان مرضيًا، والفريق الآخر لم يكن أمامه ما يخسره بسبب التأخر بهدف وبالتالي تقدم وصنع العديد من الفرص والأهم هو الفوز وحصد ٣ نقاط غالية، وسنعمل على علاج الأخطاء في اللقاءات المقبلة.

ولفت إلى أنه ليس سعيدًا بنسبة ١٠٠٪ بأداء اللاعبين في اللقاء، خصوصًا في الشوط الثاني الذي شهد تراجع الأداء كثيرًا وفقدان الكرة والشعور بالإجهاد الشديد وسيعمل على حل هذه المشاكل في اللقاءات المقبلة، موضحًا أنه غير قلق تمامًا لأنها المباراة الأولى للفريق.

أجيرى: مصر كانت الأفضل

وأضاف "أجيري": "الفراعنة كانوا الأفضل وصنعوا العديد من الفرص حتى نجح تريزيجيه في الترجمة والتسجيل ولكن تراجع الأداء كثيرًا في الشوط الثاني وصلاح صنع فرصتين ولم ينجح في التسجيل بجانب العديد من الفرص الأخرى ويجب تهنئة منتخب زيمبابوي على أدائه الرائع فى اللقاء وهو فريق متميز للغاية وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأشار "أجيرى"، إلى أن فريقه بحاجة إلى الفوز في كل مبارياته حتى يحقق هدفه الأساسي وهو التتويج بلقب البطولة، وهو غير قلق على تراجع الأداء وسيعالج مشكلة عدم القدرة على بناء الهجمة، مشددًا على أنه لم يكن يعلم مطلقًا بأزمة منتخب زيمبابوي وعدم خوض المران الأخير والفريق كان بعيدًا كل البعد عن هذه المشاكل الخارجية.