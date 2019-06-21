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عاجل| سحب "الموبايلات" من لاعبي المنتخب وأبوريدة يهدد بعقوبات رادعة

02:21 م | الأحد 23 يونيو 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
عاجل| سحب "الموبايلات" من لاعبي المنتخب وأبوريدة يهدد بعقوبات رادعة

إيهاب لهيطة

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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، سحب الهواتف المحولة من لاعبي الفراعنة، خلال فترة تواجدهم بالمعسكر الخاص ببطولة أمم أفريقيا ، والتي انطلقت في مصر الجمعة الماضي وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وعلمت "الوطن سبورت"، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين في حضور المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، هدد خلالها أي لاعب بفرض عقوبات رادعة ضده في حالة الخروج عن النص أو عدم الالتزام بالمبادئ العامة.

وذكّر أبو ريدة، خلال الجلسه، اللاعبين باللقب السابق للاعبي الفراعنة، وأنه كان يطلق عليهم منتخب "الساجدين"، مطالبهم بالالتزام خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن مصر تستضيف البطولة ولا مجال للتويج في اللقب على أرضهم.

المنتخب في المركز الثاني بالبطولة وينتظر مواجهة الكونغو

 المنتخب يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوي بالمباراة الافتتاحية بهدف دون رد أحرزه محمود حسن تريزيجيه، فيما تغلب منتخب أوغندا على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، لينتزع منتخب أوغندا صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.

وظهر المنتخب بمستوى غير مطمئن في ضربة البداية بأمم أفريقيا أمام زيمبابوي، رغم الفوز بهدف دون رد أحرزه محمود حسن "تريزيجيه"، إلا أن مستوى المنتخب وتعرضه لضغوط وهجمات خطرة ومتوالية من لاعبي المتواضع زيمبابوي، أيضا لجوء اللاعبين لأسلوب دفاعي للمحافظة على هدف التقدم، بدلا من التفكير في تعزيزه بثان.

ويسعى الفراعنة لعلاج تلك السلبيات في لقاء الكونغو المقرر له الأربعاء المقبل بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بأمم أفريقيا، خاصة وأن الفوز في تلك المباراة وحصد نقاطها الثلاثة يضمن التأهل لدور الستة عشر بالبطولة.

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