تفاصيل جلسة "المحمدي وصلاح" مع لاعبي المنتخب بعد أزمة " السوشيال ميديا"

عقد أحمد المحمدي كابتن منتخب مصر، جلسة مع اللاعبين اليوم الأحد، طالبهم خلالها بالتركيز، وعدم الانشغال بـ"السوشيال ميديا"، منعًا للتأثير على مستواهم، خلال مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، بخاصة وأن المنتخب يسعى للحصول على كان 2019.

وشهدت الجلسة، التي عقدها أحمد المحمدي، مع لاعبي منتخب مصر، التأكيد من جانب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على ضرورة البعد عن أي "مهاترات"، أو "شبهات"، قد تزج باللاعبين ومنتخب مصر في أزمة، خلال مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وتعهد لاعبو منتخب مصر، خلال جلستهم اليوم، على التركيز في التدريبات فقط وعدم التركيز في الرد على الاتهامات، التي طالتهم خلال الساعات الماضية، مؤكدين أن هدفهم واضح وهو تحقيق الفوز في كافة المباريات لحصد لقب أمم أفريقيا، وإسعاد الشعب المصري.

وشدد "المحمدي"، بصفته قائدًا لمنتخب مصر، على أن الجميع يقف خلفهم وأن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، حريص على تلبية مطالبهم، كما أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب، يسعى لتذليل أي عقبات تواجه الجهاز الفني بشكل عام واللاعبين.

المنتخب يسعى لعلاج أخطاء مباراة زيمبابوي

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، خلال تدريبات المنتخب الحالية لعلاج السلبيات التي ظهرت في مباراة زيمبابوي بالجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لمباريات أمم أفريقيا والتي تأخر فيها إحراز هدف التقدم.

ويحلم المنتخب الوطني بالفوز على الكونغو وحصد نقاط المباراة الثلاثة للوصول إلى النقطة السادسة وضمان التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة، بخاصة وأنه في حالة فوز أوغندا على زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى سيرتفع رصيد منتخب أوغندا للنقطة السادسة أيضا بقيادة مديره الفني الفرنسي ديسابر، على أن تكون المباراة الأخيرة بالمجموعة هي الحاسمة في تحديد أول وثاني المجموعة الأولى.