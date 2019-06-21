بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة السنغال وتنزانيا في أمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة السنغال وتنزانيا، في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تحتضنها مصر بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء، وتنتهي 19 من شهر يوليو المقبل.

ويسعى منتخب السنغال لافتتاح مشواره في بطولة أمم أفريقيا، بحصد 3 نقاط، هامة من أجل أن يكتسب لاعبيه الثقة في بداية البطولة، وتكون رسالة هامة لجميع المنافسين، خاصة وأن أسود التيرانجا من أبرز المرشحين للقب.

وتنقل قناة تايم سبورت على التردد الأرضي المباريات الخاصة بأمم أفريقيا كاملة، بالإضافة إلى مجموعة قنوات بي إن سبورتس ماكس.

وُيقام اللقاء على ملعب "الدفاع الجوي"، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتضم المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية منتخبات السنغال، الجزائر، تنزانيا، كينيا، وهي المجموعة، التي تلعب جميع مبارياتها على ملعب الدفاع الجوي.

السنغال يخوض أول لقاءاته بـ "كان 2019" في غياب نجم ليفربول، ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، وهداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز، عن اللقاء بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف، لتلقيه الكارت الأصفر الثاني في مشوار أسود التيرانجا بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

وأعرب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن حزنه الشديد لغياب نجم الفريق الأول، كما يرى أن عقوبة الإيقاف قاسية، نظرًا لأنها تعود للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، لكنه يحترم قرارات الاتحاد الأفريقي.

وهناك 3 أسماء سنغالية لتعويض غياب ماني، وعلى رأسهم إسماعيليا سار، جناح فريق استاد رين الفرنسي، وكيربن دياتا، ويمتاز بسرعته الفائقة، وقدرة على المراوغة، وكيتا بالدي جناح فريق إنتر ميلان الإيطالي.

فيما أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن تشكيل فريقه لمواجهة تنزانيا في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا ٢٠١٩، والمقرر أن تقام على استاد الدفاع الجوي.

نيانج يقود تشكيل السنغال أمام تنزانيا

وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى: ميندي خط الدفاع: وجاوي، ساني، كوليبالي، سبالي خط الوسط: دياتا، جايي، نيداي، كيتا بالدي خط الهجوم: إسماعيل سار، نيانج.

أحداث المباراة

-انطلاق المباراة

- أوووووووووووه بداية سريعة للسنغال وإهدار هدف مؤكد على مرتين يضيع من نيانج في الدقيقة الثانية

-السنغال تسيطر على مجريات الأمور من اللحظات الأولى

-مرور 5 دقائق وتنزانيا تحاول امتصاص حماس السنغال وسط ضغط كبير من أسود التيرانجا

- يااااااا إلهي من جديد يهدر نيانج هدف لا يضيع في الدقيقة 6 من إنفراد صريح، بعدما سدد بجوار القائم الأيسر لحارس تنزانيا

-حارس تنزانيا يسقط على الأرض في محاولة لتهدئة الأمور

-10 دقائق على انطلاق اللقاء، والتعادل السلبي سيد الموقف

-منتخب تنزانيا يحاول مبادلة السنغال الهجمات لكن دون خطورة

-تسديدة قوية من اللاعب سبالي يتصدى لها حارس تنزانيا في الدقيقة 13

-تسديدة جديدة لكن هذه المرة لتنزانيا لكنها تذهب بعيدا عن المرمى في الدقيقة 19

-إصابة قوية في الكاحل للاعب ساليف سانيه مدافع السنغال ويخرج محمولا على نقالة في الدقيقة21.

- مجددا يهدر السنغال فرصة عن طريق رأسية كاليدو كوليبالي في الدقيقة23

-شيخو كواياتيه يشارك بديلا للمصاب ساليف سانيه، في الدقيقة 25

- جووووووووووووووووووووووووووووووووووول للسنغال

-كيتا باليدي يسجل أول أهداف اللقاء للسنغال في الدقيقة 28.

-الحكم يلغي هدف ثان للسنغال بداعي لمسة يد على كواياتيه في الدقيقة 33

-مشادة قوية بين لاعبي المنتخبين بسبب الخشونة الزائدة من تنزانيا ضد السنغال

-هدوء نسبي مع الدقيقة40 وسط سيطرة من لاعبي السنغال

-اوووووه فرصة جديدة تضيع من السنغال من ضربة مزدوجة، يتبعها نيانج بتسديدة رائعة تمر بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 42

-نشاط نسبي من تنزانيا مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول

-نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال1-0