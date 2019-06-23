مدير المنتخب: السيطرة على السوشيال ميديا صعبة.. وأزمة الـ4 لاعبين أقل مما يثار

قال إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، إن الواقعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما أثير داخل معسكر الفراعنة، في أزمة كان بطلها أربعة لاعبين من صفوف المنتخب لم تكن شائعات، بل حدثت بالفعل.

وأضاف "لهيطه"، خلال حواره مع مراسل "تايم سبورت"، أن "ما حدث ليس شائعات، وفي عصر تطور السوشيال ميديا أصبح السيطرة على الأمور أمر في غاية الصعوبة، حيث نشرت إحدى الفتيات فيديو تؤكد خلاله دخول مجموعة من لاعبي المنتخب في دردشة معها عبر "إنستجرام"، بعد ساعات من مباراة مصر وزيمبابوي".

وأشار إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر حرص على الحديث مع كافة اللاعبين، وليس فقط اللاعبين المعنيين بالواقعة، ووجه المدير الفني خافيير أجيري الجميع بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، فالموضوع ليس بحجم ما يُثار.

وتابع: "الحديث كان مع جميع اللاعبين ولم يختص أحدًا بعينه، حيث طالبهم أجيري بالتركيز لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية بخاصة أن البطولة تقام في مصر".

منتخب مصر يكثف تركيزه استعدادا للكونغو

يذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لـ"كان 2019".

ويلعب المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي، أوغندا، والكونغو الديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتقابل المنتخب المصري والزيمبابوي في 13 مباراة، فاز خلالها المنتخب الوطني خلال 8 مواجهات، مقابل فوز وحيد لزيمبابوي، وتعادلا في 4 مباريات.

واستطاع منتخب مصر هز شباك زيمبابوي 21 مرة، واستقبلت شباك الفراعنة 11 هدفا، بينما يعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

ويشارك في نهائيات أفريقيا 24 منتخبًا هم مصر وزيمبابوي والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، والكونغو الديمقراطية، وغانا، ومالي، وكوت ديفوار، وغينيا، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وأوغندا، وبنين، وموريتانيا، ومدغشقر، وكينيا، وناميبيا، وغينيا، وبيساو، وأنجولا، وتنزانيا، وبوروندي.