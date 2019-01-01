مدرب أوغندا عن مواجهة مصر: الأفضل حسم التأهل قبل الاصطدام بالفراعنة

أكد الفرنسي سبسيتان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن مباراة غدا الأربعاء أمام زيمبابوي، بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في أمم أفريقيا، مهمة للغاية، مشددا على تركيز فريقه للعب بكل قوة وحصد نقاطها الثلاث، علما أن التعادل والنقطة الرابعة تمنح أوغندا التأهل للدور التالي بنسبة كبيرة.

وأضاف ديسابر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا وزيمبابوي: "سنبذل قصارى جهدنا غدا أمام زيمبابوي التي تملك منتخبا جيدا ويسعون لتعويض خسارة الافتتاح أمام مصر".

وتابع: "نركز على مواجهة زيمبابوي فقط ولا أشغل تفكيري حاليا في لقاء مصر بالجولة الثالثة، بالطبع حال حصولنا على نقطة أو أكثر أمام زيمبابوي، سيكون الوضع أفضل في مواجهة مصر لكن علينا أولا الانتهاء من لقاء الغد ثم التفكير في مواجهة أصحاب الأرض ونأخذ الأمر خطوة بخطوة، ومن الأفضل حسم التأهل قبل الاصطدام بالفراعنة".

وواصل المدير الفني الفرنسي تصريحاته قائلا: "نلعب بكل الأوراق لدينا ونريد التأهل للدور الثاني ولا نريد توديع البطولة من دور المجموعات، لذا نلعب بكل ما لدينا من نقاط قوة ونحاول تصحيح الأخطاء".

وأضاف: "لدينا لاعبين ذوي خبرة وليس لدينا نقاط ضعف مثلما شاهدنا ذلك في مباراة مالي ومورريتانيا أمس، لاعبونا يتمتعوا بالذكاء وبإمكانهم تحقيق المطلوب أمام زيمبابوي".

واستطرد المدير الفني الأسبق للإسماعيلي: "سيكون فاروق ميا حاضرا في مباراة زيمبابوي، وهو لاعب يمتلك مهارات عالية للغاية وسعيد بكونه أحد أعضاء فريقي، فهو لاعب كبير يساعدنا كثيرا في تخقيق نتائج إيجابية".

منتخب أوغندا يحتل صدارة المجموعة الأولى

وحقق المنتخب الأوغندي الانتصار في المباراة الأولى له في إطار مباريات المجموعة الأولى من النسخة 32 في كأس أمم أفريقيا بهدفين دون مقابل على نظيره الكونغو الديمقراطية، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب مصر، الذي اكتفى بالفوز على زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن تريزيجيه