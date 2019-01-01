عاجل| إضراب لاعبي نيجيريا عن التدريبات بسبب مستحقاتهم المالية

قالت مصادر داخل مقر إقامة بعثة المنتخب النيجيري بالإسكندرية، إن لاعبي النسور الخضراء دخلوا في إضراب مفتوح عن التدريبات، مهددين بعدم استكمال بطولة كاس الأمم الأفريقية، بسبب مستحقاتهم المتأخرة.

وعلم "الوطن سبورت"، من المصادر، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الألماني جيرونوت روهر، يعقد حاليا اجتماعا مع لاعبي المنتخب النيجيري، لمحاولة إقناعهم بالتراجع عن حركة التمرد والإضراب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأوضحت المصادر، أن الأمر على خلفية نشوب أزمة داخل المنتخب النيجيري بسبب المستحقات المتأخرة، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن يخوض الفريق مرانه على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة غينيا.

نيجيريا تتصدر المجموعة الثانية بفوز خاطف على بوروندي

يذكر أن المنتخب النيجيري خطف فوزاً صعباً بهدف دون رد، أمام بوروندي، فى المباراة التى جمعت الطرفين يوم السبت الماضي في دور المجموعات بأمم أفريقيا، وبهذة النتيجة يقتنص منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط فى البطولة يتصدر بهم ترتيب المجموعة الثانية، فيما يتذيل بوروندي الترتيب بدون رصيد من النقاط، بينما يملك غينيا ومدغشقر نقطة لكلا منهما بعد تعادلهما في بهدفين مقابل هدفين.

وازدحمت المجموعة الثانية بالعديد من الأرقام القياسية، إذ إن منتخب النسور الخضر استطاع أن يحقق الفوز الـ47 فى تاريخ البطولة الأفريقية، والخامس في مصر والأول أمام منتخب بوروندي، بينما سجل "إيجالو" أول أهدافه في تاريخ البطولة، والهدف رقم 124 للنسور في تاريخ المسابقة، فيما تعد تلك المباراة هي الـ38 التي يخرج فيها المنتخب النيجيري بشباك نظيفة في أمم أفريقيا، كما شهدت منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، العديد من المفاجآت، بعد أن نجح منتخب نيجيريا في النجاة من فخ بوروندى، بفوز صعب منحه ثلاث نقاط وضعته على رأس ترتيب مجموعته، بينما استهل منتخب مدغشقر مشواره في البطولة القارية بالتعادل أمام غينيا، ليتقاسما المركز الثانى بنقطة لكل منهما، وجاءت بوروندى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.