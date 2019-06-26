لهيطة: خروج النني من التشكيل شائعات

نفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، ما تردد مؤخرًا حول وجود نية لدى الجهاز الفنى لخروج محمد الننى من التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم أمام الكونغو، قائلاً: إنها شائعات، ووجهة نظر من يتحدث بها، الجهاز الفنى يثق فى كل اللاعبين الموجودين بالقائمة، ولم يتحدث عن استبعاد أى لاعب من التشكيل أو دخول آخر، القرار لم يُحسم بعد، هناك حصتان تدريبيتان، وأجيرى يثق فى جميع اللاعبين.

وشدد مدير المنتخب، على أن فوز المنتخب الأوغندي على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد فى الجولة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية لم يتسبب فى وجود حالة قلق لدى الجهاز الفنى للفراعنة، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى.

وقال "لهيطة": "لم نشعر بالقلق، فقط، النتيجة ليست فى صالحنا، ووضعتنا تحت ضغوط لأنها منحت الصدارة لمنتخب أوغندا بفارق الأهداف".

على جانب أخر، أكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، أن إصابة أحمد حجازى، مدافع الفراعنة، لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالى والمشاركة فى التدريبات والمباريات بشكل طبيعى، بعد اتخاذ التدابير الطبية الواجبة فى مثل هذه الحالة، خاصة أنه يرتدى واقى الأنف خلال التدريبات تمهيداً لمشاركته بالمباراة المقبلة أمام الكونغو.

أبو العلا: أحمد حجازي يشارك أمام الكونغو بواقي الأنف

وأضاف الطبيب أن الأشعة التى أجراها أحمد حجازى أكدت إصابته بكسر فى الأنف، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام زيمبابوى فى المباراة التى جمعت المنتخبين على استاد القاهرة الدولى فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بأمم أفريقيا التى تستضيفها مصر، فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكونغو وأوغندا، وفاز الفراعنة بضربة البداية بهدف دون رد، ورفض "حجازى" الخروج من الملعب رغم أن الجهاز الفنى كان يجهز «الونش» للنزول بدلاً منه إلا أن هتافات الجماهير لـ"حجازى" أشعلت حماسه وجعلته يستكمل المباراة للنهاية رغم الإصابة.