غدًا.. فتح أبواب ستاد القاهرة من الساعة 12 ظهرًا استعدادًا لمباراة مصر والكونغو

تقرر فتح أبواب ستاد القاهرة الدولي، غدًا، الأربعاء من الساعة ١٢ ظهرًا، على أن يتم غلق الأبواب من جديد في تمام الساعة الساعة ٧ مساءً، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين المصري، ونظيره الكونغو ديموقراطية، والمقرر إقامته في تمام العاشرة مساءً، ضمن المباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وتم تنظيم أماكن الدخول منذ أمس، وسيكون الملعب ممتلئًا عن آخره بعد بيع كل التذاكر، وسيكون الجمهور المصري حاضرًا لقاء أوغندا بنفس تذكرة لقاء زيمبابوي الماضي في الجولة الأولى.

تدريب قوي للفراعنة قبل مواجهة الكونغو ديموقراطية

وأدى منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدريبه الرئيسي، استعدادًا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء غدًا الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وشمل المران أداء اللاعبين تدريبات بدنية، وتمرير الكرة بين اللاعبين، بينما خاض حراس المرمي تدريبات منفردة تحت قيادة أحمد ناجي.

وحرص هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا ورئيس اتحاد الكرة على حضور مران المنتخب المصري باستاد الكلية الحربية مساء اليوم، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين، استعدادا لمباراة الكونغو غدا الأربعاء.

وحرص "أبوريدة"، على حضور المران وتحدث مع بعض نجوم الفريق أثناء دخولة لملعب التدريب؛ حيث طلب من أحمد المحمدى كابتن الفريق ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب الوطنى عن أية مؤثرات خارجية أو الانشغال بالسوشيال ميديا أو غيرها، والتركيز فقط على ضرورة إسعاد الشعب المصري بنتائج جيدة وأداء فنى متميز.

وحرص نجوم المنتخب على مصافحة أبوريدة مع وعد بتقديم أفضل العروض غدًا أمام الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بدور المجموعات بأمم أفريقيا.

وفي سياق آخر، اختتم منتخب الكونغو الديمقراطية تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، بالملعب الفرعي لاستاد المقاولون العرب، تحضيرا لمواجهة مصر، مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي

ودعمت مجموعة من جماهير الكونغو منتخب بلادها قبل لقاء مصر، وطالبوا اللاعبين بالفوز وتعويض الخسارة في اللقاء الأول أمام أوغندا بهدفين دون مقابل، بخاصة وأن الخسارة الثانية تعني خروج الفريق مباشرة من الكان.