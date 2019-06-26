عاجل| تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن تركي أل ألشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية استقالته من منصب رئاسة الاتحاد العربي، متمنيا التوفيق للرئيس المقبل وللأندية العربية.

وكتب تركي أل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك:"بعد انتهاء السنة الاولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في مارس الماضي استمراره في منصبه على رأس الاتحاد العربي حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنياً استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه ولجانه لما فيه تطور ونجاح رياضة كرة القدم في المنطقة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي الـ65 الذي عقد بالرياض.

وأعلن حينها رئيس الاتحاد العربي عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من مسابقة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كذلك أعلن عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

وأشاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر، من الفترة 21 من الشهر الجاري حتي 19 يوليو المقبل، والذي أقيم علي استاد القاهرة الدولي، قبل لقاء مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة.

وقال تركي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"أفتتاح جميل ... كل التوفيق لمصر الحبيبة ...رائع العودة القويه لمصر في تنظيم البطولات القارية ... تلقيت دعوة غالية للحضور واعتذرت لمشكلة في الأذن في الوقت الحالي يؤثر فيها ضغط الاقلاع والهبوط دعواتكم لي بشفاء ".

ويقع المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات مصر، زيمبابوي، أوغندا، الكونغو ديموقراطية، وهي المجموعة التي تخوض جميع مبارياتها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.