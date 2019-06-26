موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة بكأس الأمم الأفريقية 2019

يستعد منتخب مصر، لملاقاة الكونغو الديمقراطية، في اللقاء الثاني للفراعنة، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام على أرض الكنانة في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، بصافرة الجنوب افريقي "فيكتور جوميز" وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت (بث أرضي).

وتمكن منتخب مصر من الفوز في أولى لقاءاته أمام زيمبابوي، بهدف دون رد، سجله اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

فيما خسر منتخب الكونغو الديمقراطية أول مباراة له في البطولة، أمام نظيره الأوغندي بنتيجة 2-0.

الفراعنة جاهزون لمباراة الكونغو

وفي سياق متصل، أكد المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، جاهزية المنتخب تماماً لمواجهة الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء بالجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، مشدداً على أن كل شىء على ما يرام ولا يعانى أى لاعب من مشكلة بدنية قبل مباراة الكونغو، موضحاً أن الفريق المنافس قوى للغاية من خلال التحليل الفنى.

وتابع المدير الفنى المكسيكى خلال حديثه عن مواجهة الكونغو الديمقراطية: "شاهدنا عدة مباريات للمنافس وحددنا نقاط القوة الضعف وهدفنا الثلاث نقاط وحسم التأهل، أنا غير قلق من مستوى التجانس بين اللاعبين ومع توالى المباريات سيزيد التجانس، والفريق يؤدى مباريات قوية وسيتحسن المستوى فى اللقاءات المقبلة، والكل يعمل ككتلة واحدة،".

وأضاف: "اللاعبون جاهزون لمواجهة الكونغو المهمة"، مشيرًا إلى أن مباراة الكونغو وأوغندا كانت غريبة للغاية وكان يتوقع مستوى أفضل من الكونغو، وفي مباراة اليوم فإن الصورة ستكون أفضل لفريق الكونغو لأن الهدف الرئيسى لكل فريق هو الفوز، فمصر تبحث عن التأهل بينما يحتاج الكونغو للفوز لإعادة فرصه في التأهل".

أجيري يشيد بالفرعون المصري قبل لقاء الكونغو

وفي نفس السياق، شدد المدير الفنى المكسيكى على أن محمد صلاح لاعب يعمل جيداً بروح الفريق وملتزم تماماً".

وتابع أجيري قائلًا: " صلاح لا يلعب بأنانية كما يتحدث البعض ولا توجد مشاكل" قائلًا بالعربية: "مافيش مشكلة تماماً، مو لاعب مهم جدًا لمصر كما بكامبو لاعب مهم للكونغو".