تشكيل الأفضل في أمم أفريقيا: غياب صلاح.. حضور تريزيجيه وسيطرة جزائرية

اختتمت بالأمس مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تحتضنها مصر على أرضها، على أن تختم فاعليات البطولة في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

وشهدت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تألق العديد من اللاعبين، مع منتخبات بلادهم، فيما تراجع مستوى عدد من المنتخبات أيضاً التي ظهرت بالصورة غير اللائقة.

ونشر موقع "هوسكورد" تشكيل أفضل لاعبي الجولة الأولى من دور المجموعات، والذي جاء على النحو التالي:

وشهد تشكيل الأفضل في الجولة الأولى تواجد لاعب مصري وحيد وهو محمود حسن تريزيجيه، بعد هدف الفوز الذي أحرزه في شباك زيمبابوي، هذا بالإضافة إلى وجود سيطرة تامة من المنتخب الجزائري على التشكيل بعدما ضم 3 لاعبين وهم يوسف عتال وبن لامري ورياض محرز.

فيما غاب عن التشكيل النجم المصري محمد صلاح، عن تشكيل الأفضل في الجولة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيباندا (زيمبابوي).

خط الدفاع: يوسف عتال (الجزائر) - يايا بانانا (الكاميرون) - ألا أينا (نيجيريا) - بن لامري (الجزائر).

خط الوسط: رياض محرز (الجزائر) - فاروق ميا (أوغندا) - أداما تراوري (مالي) - تريزيجيه (مصر).

خط الهجوم: جوردان أيو (غانا) - سوري كابا (غينيا).

وتنطلق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم بـ 3 مواجهات، عندما يلتقي منتخي نيجيريا وغينيا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ثم في تمام الساعة السابعة مساءً، يواجه منتخب أوغندا منتخب زيمبابوي، بينما في العاشرة مساءً تختم مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية بمواجهة مصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

مدرب الكونغو "كعبه عالي" على الأندية المصرية

ويمتلك فلوران إيبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو سجلًا رائعًا في مواجهة الأندية المصرية، حيث التقى مع أندية الأهلي والزمالك والمصري في 6 مباريات، فاز في 4 وتعادل مباراة وهزم مرة واحدة.