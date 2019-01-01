عاجل| استبعاد عمرو وردة رسميا من معسكر المنتخب

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء ذلك الأمر بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب صرح في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء أنه لا توجد مشكلة بالنسبة للاعب عمرو وردة، وقال: "هو لاعب من بين 23 لاعباً ولا يعرف شيئاً عما تردد عن استبعاده من القائمة، الأمور السلوكية داخل الفريق ممتازة تماماً ومن سيخرج عنها سيكون مستبعداً ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك بالفريق".

أجيري والمحمدي يعلقان على أزمة عمرو وردة

وتطرق المحمدي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الكونغو الديموقراطية، للحديث عن الأزمة الأخيرة في المنتخب الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي شملت بعض اللاعبين من بينهم عمرو وردة، مشددًا أنها لم تأخذ أكثر من دقيقتين داخل المعسكر.

وتابع: "السوشيال ميديا تعطي الأمور أكبر من حجمها، فأجيري تحدث مع جميع اللاعبين والكل سعيد داخل المعسكر ولا توجد أي أزمات ونركز في مباراة اليوم".

وحقق المنتخب المصري فوزا في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف سجله محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقة 41.

من جهته، أشار قائد المنتخب أحمد المحمدي الى أن اللاعبين بدأوا بالتحضير لمباراة الكونغو "من يوم السبت"، غدا المباراة الافتتاحية.

أضاف: "كل الناس على استعداد لمباراة الكونغو وهم فريق جيد جدا، وخسر المباراة الأولى لذا في نظرنا المباراة غدا ستكون صعبة، الفريقان يلعبان من أجل الفوز، الفوز بالنسبة إلينا يؤهلنا الى الدور المقبل، هذا كل ما في فكرنا، ومركزين جدا".

ويتأهل عن كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني، إضافة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.