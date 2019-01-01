تعديل في زي منتخب مصر أمام الكونغو بتعليمات من مراقب المباراة

أجرى المنتخب الوطني تعديلا على الألوان التي سيرتديها اليوم في لقائه أمام الكونغو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية، وذلك بناء على تعليمات مراقب المباراة منعا لحدوث تشابه في الألوان بين الفريقين.

وعلى ذلك سيرتدي المنتخب الوطني الشورت الأسود بدلا من الأبيض مع القميص الأحمر والجوارب السوداء.

المنتخب يبحث عن 3 نقاط أمام الكونغو

ويلتقي المنتخب مع الكونغو الديقراطية في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وركز الجهاز الفنى الفراعنة بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى على الإعداد النفسى للاعبين قبل تلك المواجهة لاسيما بعد خسارة الكونغو فى الجولة الأولى أمام أوغندا بهدفين دون رد، وهو ما يجعل منتخب الكونغو يدخل لقاء الفراعنة بهدف البحث عن الفوز فقط حتى يحافظ على حظوظه بالتأهل لدور الستة عشر بالبطولة.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب على قوته الضاربة المتمثلة في محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه وعبد الله السعيد من أجل حسم اللقاء مبكرا والفوز بأكبر عدد من الأهداف يساعد الفراعنة على الوصول لصدارة المجموعة حال فوز أوغندا على زيمبابوي بالجولة ذاتها.

وجاءت أزمة استبعاد عمرو وردة من المعسكر لتفرض نفسها قبل مواجهة الكونغو بعد أن دخل لاعب المنتخب الوطني، في نوبة بكاء شديدة عقب إبلاغه بقرار لهيطة مدير المنتخب باستبعاده من معسكر الفراعنة،وقالت مصادر داخل معسكر المنتخب لـ"الوطن سبورت"، إن اللاعب وجه حديثه لزملائه باكياً قبل مغادرة المعسكر مشدداً على أنه تعرض للظلم وأن كل ما أثير حوله في الفترة الماضية غير صحيح.

كما دافع لاعب باوك عن نفسه في الواقعة الأخيرة المنسوبة إليه، التي أدت إلى حرمانه من المنتخب بشكل نهائي، قائلاً: "الفيديو مفبرك وشخص ركب وشي على فيديو المحادثة مع البنت، ومعرفش أي حاجة".