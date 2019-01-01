عاجل| ستاد القاهرة يبدأ استقبال جماهير مباراة مصر والكونغو

فتح ستاد القاهرة الدولي، أبوابه أمام الجماهير المصرية التي بدأت التوافد لحضور مباراة الكونغو الديمقراطية المقرر لها العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة حتى 19 يوليو المقبل.

ومع الدقائق الأولى من فتح الأبواب أمام الجماهير، بدأت أعداد كبيرة تتوافد لحضور مباراة الجولة الثانية للمنتخب المصري.

ويشهد ستاد القاهرة في السابعة مساءً مباراة أخرى تجمع بين أوغندا وزيمبابوي، المقرر إقامتها ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى.

رئيس هيئة ستاد القاهرة يكشف الاستعدادات لاستقبال المباراة

وكان اللواء علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي علق على الاستعدادات لحضور مباراة مصر ضد الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر لها لعاشرة مساء اليوم، وأكد درويش في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إنه سيتم فتح أبواب ملعب المباراة من أجل استقبال الجماهير في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، خاصة وأن هناك مباراة تسبق لقاء المنتخب الوطني بين أوغندا وزيمبابوي الساعة السابعة مساءً.

وأوضح رئيس هيئة ستاد القاهرة أنه يتم متابعة الأخطاء التي تم الوقوع فيها خلال مباراة الافتتاح، مشددًا على أنه لن يتم تكرارها وسيتم تلافي كافة هذه الملاحظات خلال مباراة الكونغو الديموقراطية الليلة، وتابع أن ستاد القاهرة جهز لاستضافة البطولة في وقت قياسي وظهر بشكل رائع لقى إشادة الجميع على كافة المستويات، مشددًا على أن هناك العديد من الإصلاحات المتبقية في الملعب، وسيتم استكمالها عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار إلى أن فتح باب الدخول للمباراة أمام الجماهير سيكون متأخرًا بخلاف مباراة الافتتاح، نظرًا للظروف الخاصة التي كانت تسبق المباراة الأولى، بسبب حضور رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الهامة في العديد من البلاد المختلفة.