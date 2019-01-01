بالصور.. شاهد الظهور الأخير لعمرو وردة في معسكر المنتخب قبل استبعاده

ظهر عمرو وردة في المران الأخير للمنتخب استعداداً لمباراة الكونغو مساء اليوم، قبل أن يتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قرارا عاجلا اليوم باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

يأتي هذا على خلفية الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

ويرصد الوطن سبورت آخر اللحظات لعمرو وردة في معسكر المنتخب الوطني، قبل مواجهة الكونغو الديموقراطية والمقرر لها اليوم في تمام العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

وعلق الاتحاد الأفريقي على الأزمة قائلًا: "استبعاد عمرو وردة بسبب اتباعه سلوك غير رياضي". وأضاف "كاف" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "المنتخب يستكمل مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2019، معتمداً على خدمات 22 لاعب فقط".

وأكد أبوريدة أن منتخب مصر سيستكمل البطولة بقائمة تضم 22 لاعبا، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائيا، على خلفية أزماته المتعددة مؤخرا بمعسكر الفراعنة.

وقال أبو ريدة في تصريح لـ"الوطن سبورت": "المنتخب سيستكمل بطولة أمم أفريقيا بـ22 لاعبا ولن نطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف استبدال وردة بلاعب آخر".

اللاعب يدخل في نوبة بكاء

ومن جهة أخرى دخل عمرو وردة، في نوبة بكاء شديدة عقب إبلاغه من جانب إيهاب لهيطة مدير المنتخب باستبعاده من معسكر الفراعنة.

وقالت مصادر داخل معسكر المنتخب لـ"الوطن سبورت"، إن اللاعب وجه حديثه لزملائه باكياً قبل مغادة المعسكر، قائلا: "أنا مظلوم".

ودافع وردة عن نفسه في الواقعة الأخيرة المنسوبة إليه، قائلاً: "الفيديو مفبرك وشخص ركب وشي على فيديو المحادثة مع البنت، ومعرفش حاجة عنه".