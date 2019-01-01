عاجل| أجيري يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

وفي العاشرة من مساء اليوم، يلتقي منتخب مصر ضد الكونغو على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي يحتل الصدارة، بينما يتذيل المجموعة منتخبي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 المباراة، لكنها الوكيل الحصري للبطولة، ويتم فتح القناة من خلال دفع الاشتراك.

وتنقل المباراة على القمر يوتيل سات 16 شرق، ولكن من خلال طريقة (الشيرينج) وهو الاشتراك في سيرفر يتم من خلاله فتح القنوات، لكن بأسعار بسيطة، ولكن يتم مشاهدة المباريات بتعليق أجنبي.

وتنقل قنوات SPORT 1 المباريات على قمر يوتيل سات 16 شرق، بتردد 11366 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 30000.

أما على قمر أسترا 19 شرق وبنفس الطريقة من خلال "الشيرينج"، تنقل قناة EUROSPORT2 بتردد 11686 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 22000.

وعبر قمر هيلاسات 39 شرق تنقل قناة RING من خلال "الشيرينج" أيضًا على تردد 12482 استقطاب رأسي، بينما معدل الترميز 30000.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل تصدر المجموعة وضمان الصعود للدور المقبل، وتعويض فارق الأهداف مع منتخب أوغندا.