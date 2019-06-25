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عاجل| فتح باب شراء تذاكر أمم أفريقيا للأدوار من الـ16 وحتى النهائي.. الثلاثاء

08:37 م | الأربعاء 26 يونيو 2019
كتب: الوطن سبورت
عاجل| فتح باب شراء تذاكر أمم أفريقيا للأدوار من الـ16 وحتى النهائي.. الثلاثاء

فتح باب شراء تذاكر أمم أفريقيا لأدوار الـ16 و8 والربع نهائي

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تم فتح باب شراء تذاكر كأس الأمم الأفريقية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق25/6/2019 لأدوار الـ 16 و الـ 8 ونصف النهائي ومباراة الثالث والرابع والنهائي وسيتم غلق بيع التذاكر بتاريخ 9/7/2019.

وأكدت شركة "تذكرتي"، أن دخول جميع الاستادات المقامة عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، غير متاح بدون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع "Fan ID"، موضحة أن التذكرة مرتبطة ببطاقة المشجع علي النظام الإلكتروني.

وكشفت الشركة، في بيان صباح اليوم، عن رصد عدة حالات حصل فيها المشجع على تذكرة من آخرين سواء عن طريق الشراء النقدي أو في صورة هدية، وتوجه بها إلى الاستاد دون أن تكون مربوطة إلكترونيا ببطاقة المشجع الخاصة به، ما ترتب عليه صعوبات في إتاحة الدخول لهؤلاء المشجعين.

ونبهت "تذكرتي" أن جميع التذاكر أيًا كان مصدرها لزامًا أن تكون مرتبطة مسبقا ببطاقة المشجع حامل التذكرة، وأن هذا الربط يجب تفعيله قبيل يوم المباراة وليس على بوابات الدخول، لافتا إلى أنه في حال ضبط مثل تلك الحالات، فإنه لن يسمح للمشجع بالدخول، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، والتي قد تمتد لإلغاء بطاقة المشجع تمامًا.

وتتواجد أوغندا في المركز الأول من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط متساوية مع مصر، إلا أن فارق الأهداف في صالح "الأوناش"، بينما يتذيل المجموعة زيمبابوي والكونغو الديموقراطية بدون رصيد من النقاط.

وشهدت مباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية حضور أكثر من 75 ألف مشجع، ساندوا المنتخب الوطني أمام زيمبابوي، وظهروا بسلوك مميز، وهو ما رصده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من خلال عرض مقاطع فيديو وهي تنظف المدرجات عقب انتهاء المباراة.

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