عاجل| بالفيديو.. أحمد المحمدي يسجل الهدف الأول لمصر في شباك الكونغو

سجل المنتخب المصري الهدف الأول في شباك الكونغو الديمقراطية عن طريق أحمد المحمدي في الدقيقة 25 خلال اللقاء الذي يجمعهم بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الفراعنة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

واستغل المحمدي الارتباك داخل منطقة جزاء الكونغو، ليسددها بقدمه اليمنى في شباك الفهود.

وجاء تشكيل خافيير أجيري للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:"

محمد الشناوي.

أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

ويقع المنتخب الوطني في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف أوغندا الذي يحتل الصدارة بـ4 نقاط، بينما يتذيل المجموعة منتخبي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس المباراة، لكنها الوكيل الحصري للبطولة، ويتم فتح القناة من خلال دفع الاشتراك، كما تنقل المباراة على القمر يوتيل سات 16 شرق، ولكن من خلال طريقة (الشيرينج) وهو الاشتراك في سيرفر يتم من خلاله فتح القنوات، لكن بأسعار بسيطة، ولكن يتم مشاهدة المباريات بتعليق أجنبي.

وشهدت الجولة الأولى فوز الفراعنة على زيمبابوي بهدف دون رد، بضربة بداية البطولة، فيما تغلب أوغندا على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، وهو ما منح صدارة المجموعة الأولى للمنتخب الأوغندي بفارق الأهداف عن الفراعنة.

وسبق والتقى المنتخب مع الكونغو الديمقراطية 11 مرة من قبل، تفوق المنتخب الوطني في 7 مباريات وتعادلا في 3 وفاز منتخب الفهود مرة واحدة.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل تصدر المجموعة وضمان الصعود للدور المقبل، وتعويض فارق الأهداف مع منتخب أوغندا.