15دقيقة| بالفيديو.. صلاح يهدر انفراد لمصر والقائم يحرم الكونغو من الهدف الأول

مرت 15 دقيقة من زمن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية ولازال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهم بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الفراعنة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفاجأ موبوتو المنتخب المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لمنتخب مصر في الدقيقة 4 بغرابة شديدة بعد انفراده بحارس مرمى الفهود، ليسددها النجم المصري في قدم مدافع الضيوف وتمر الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ القائم الأيمن الفراعنة من فرصة هدف محقق لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 10 بعد استغلال مدافع الفهود مارسيال تسيرو ضربة ركنية.

وجاء تشكيل خافيير أجيري للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية كالتالي:"

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

في خط الوسط: محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي يحتل الصدارة، بينما يتذيل المجموعة منتخبي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 المباراة، لكنها الوكيل الحصري للبطولة، ويتم فتح القناة من خلال دفع الاشتراك.

وتنقل المباراة على القمر يوتيل سات 16 شرق، ولكن من خلال طريقة (الشيرينج) وهو الاشتراك في سيرفر يتم من خلاله فتح القنوات، لكن بأسعار بسيطة، ولكن يتم مشاهدة المباريات بتعليق أجنبي.

وتنقل قنوات SPORT 1 المباريات على قمر يوتيل سات 16 شرق، بتردد 11366 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 30000.

وشهدت الجولة الأولى فوز الفراعنة على زيمبابوي بهدف دون رد، بضربة بداية البطولة، فيما تغلب أوغندا على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، وهو ما منح صدارة المجموعة الأولى للمنتخب الأوغندي بفارق الأهداف عن الفراعنة.

وسبق والتقى المنتخب مع الكونغو الديمقراطية 11 مرة من قبل، تفوق المنتخب الوطني في 7 مباريات وتعادلا في 3 وفاز منتخب الفهود مرة واحدة.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل تصدر المجموعة وضمان الصعود للدور المقبل، وتعويض فارق الأهداف مع منتخب أوغندا.