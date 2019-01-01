بالفيديو.. منتخب مصر يلتهم الكونغو الديمقراطية بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي يجمعهم بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الفراعنة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفاجأ موبوتو المنتخب المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لمنتخب مصر في الدقيقة 4 بغرابة شديدة بعد انفراده بحارس مرمى الفهود، ليسددها النجم المصري في قدم مدافع الضيوف وتمر الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ القائم الأيمن الفراعنة من فرصة هدف محقق لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 10 بعد استغلال مدافع الفهود مارسيال تسيرو ضربة ركنية.

وهبط الأداء نسبيا بعد أول ربع ساعة من زمن المباراة، وسط استحواذ سلبي من جانب المنتخب المصري.

وظهر تفوق المنتخب الكونغولي في أغلب الكرات العالية على لاعبي الفراعنة في ظل تميزهم بالطول الفارع.

ويعد مبوتو العقل المفكر لكل هجمات المنتخب الكونغولي، فيما ظهر على لاعبي الفراعنة عدم الانسجام في أول نصف ساعة.

وفي الدقيقة 25، نجح أحمد المحمدي في استغلال الارتباك داخل منطقة جزاء الفهود، ليسددها بقدمه اليمنى في شباك الفهود، محرزا الهدف الأول للفراعنة.

وكاد صلاح أن يزيد الفارق للمنتخب المصري بالهدف الثاني، من ضربة ثابتة ولكن كرته تصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 40، تعاطف القائم مجددا مع منتخب مصر برأسية من سيدريك باكمبو لينقذ القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 43، نجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثاني بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى الكونغو الديمقراطية محرزا الهدف الثاني للفراعنة.