أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو| المحمدي وصلاح يضمنان صعود مصر لدور الـ16 بهدفين في شباك الكونغو

عاجل| بعد الجولة الثانية.. مصر في صدارة المجموعة الأولى

قبل مواجهة مصر.. مدرب "أوغندا": منتخب مصر الأفضل في القارة

75 دقيقة| تراجع في أداء منتخب مصر.. وسيطرة كونغولية

60 دقيقة| دخول كوكا بدلا من مروان محسن.. تقدم الفراعنة مستمر

11:22 م | الأربعاء 26 يونيو 2019
كتب: أحمد موسى
60 دقيقة| دخول كوكا بدلا من مروان محسن.. تقدم الفراعنة مستمر

مروان محسن

أخبار متعلقة

مرت 60 دقيقة من زمن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، ومازال تقدم الفراعنة بهدفين دون رد خلال اللقاء، الذي يجمعهما بملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الفراعنة في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وفي الدقيقة 48 انطلق تريزيجيه من الجهة اليسرى قبل أن يمررها إلى محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية ارتدت من دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية. 

وفي الدقيقة 49، أطلق ميشاك تسديدة قوية، ولكن تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

ودفع خافيير أجيري بأول تغييرات منتخب مصر بنزول أحمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن.

ويبدأ خافيير أجيري بتشكيل للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية مكون من:

محمد الشناوي.

 أحمد المحمدي- محمود علاء- أحمد حجازي- أيمن أشرف.

 محمد النني- طارق حامد- عبدالله السعيد.

 محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح- مروان محسن.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف  منتخب أوغندا الذي يحتل الصدارة، بينما يتذيل المجموعة منتخبي الكونغو الديموقراطية الترتيب.

وتنقل قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 المباراة، لكنها الوكيل الحصري للبطولة، ويتم فتح القناة من خلال دفع الاشتراك.

وتنقل المباراة على القمر يوتيل سات 16 شرق، ولكن من خلال طريقة (الشيرينج) وهو الاشتراك في سيرفر يتم من خلاله فتح القنوات، لكن بأسعار بسيطة، ولكن يتم مشاهدة المباريات بتعليق أجنبي.

وتنقل قنوات SPORT 1 المباريات على قمر يوتيل سات 16 شرق، بتردد 11366 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 30000.

أما على قمر أسترا 19 شرق وبنفس الطريقة من خلال "الشيرينج"، تنقل قناة EUROSPORT2 بتردد 11686 استقطاب رأسي ومعدل الترميز 22000.

وعبر قمر هيلاسات 39 شرق تنقل قناة RING من خلال "الشيرينج" أيضًا على تردد 12482 استقطاب رأسي، بينما معدل الترميز 30000.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بحثًا عن الفوز من أجل تصدر المجموعة وضمان الصعود للدور المقبل، وتعويض فارق الأهداف مع منتخب أوغندا.

أخبار قد تعجبك

القمة تناديكم.. الفراعنة يتحدون الكونغو الديمقراطية في مواجهة حاسمة

استطلاع رأى

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • -

    :

    -

    04:30 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • بوروندي

    بوروندي

  • السنغال

    السنغال

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • الجزائر

    الجزائر

  • كينيا

    كينيا

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • تنزانيا

    تنزانيا

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا 2019

شاهد بث مباشر مباراة مصر والكونغو في كان 2019

عاجل| تعليق نادي أتروميتوس اليوناني على أزمة عمرو وردة: ملناش علاقة به
تيتو جارسيا: سنلعب بطريقة هجومية.. ولا بديل عن فوز الفراعنة أمام الكونغو