بالفيديو| المحمدي وصلاح يضمنان صعود مصر لدور الـ16 بهدفين في شباك الكونغو

تأهل المنتخب المصري لثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما بستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.في طريف

وضمن منتخب مصر التواجد في ثمن نهائي البطولة، بعدما رفع رصيده للنقطة 6، بينما تجمد رصيد الفهود بدون نقاط في المركز الأخير.

وينتظر المنتخب المصري مباراة أوغندا يوم الأحد المقبل من أجل فض اشتباك الصدارة مع المنتخب الأوغندي، حيث يكفي الفراعنة التعادل أو الفوز من أجل تصدر الترتيب المجموعة.

فيما يأمل منتخب الكونغو الديمقراطية في الفوز أمام زيمبابوي بالجولة الأخيرة، وانتظار موقفه من التأهل كأفضل ثوالث.

وفاجأ موبوتو المنتخب المصري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق لمنتخب مصر في الدقيقة 4 بغرابة شديدة بعد انفراده بحارس مرمى الفهود، ليسددها النجم المصري في قدم مدافع الضيوف وتمر الكرة بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ القائم الأيمن الفراعنة من فرصة هدف محقق لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 10 بعد استغلال مدافع الفهود مارسيال تسيرو ضربة ركنية.

وهبط الأداء نسبيا بعد أول ربع ساعة من زمن المباراة، وسط استحواذ سلبي من جانب المنتخب المصري.

وظهر تفوق المنتخب الكونغولي في أغلب الكرات العالية على لاعبي الفراعنة في ظل تميزهم بالطول الفارع.

ويعد مبوتو العقل المفكر لكل هجمات المنتخب الكونغولي، فيما ظهر على لاعبي الفراعنة عدم الانسجام في أول نصف ساعة.

وفي الدقيقة 25، نجح أحمد المحمدي في استغلال الارتباك داخل منطقة جزاء الفهود، ليسددها بقدمه اليمنى في شباك الفهود، محرزا الهدف الأول للفراعنة.

وفي الدقيقة 43، نجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثاني بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى الكونغو الديمقراطية محرزا الهدف الثاني للفراعنة.

وفي الدقيقة 48 انطلق تريزيجيه من الجهة اليسرى قبل أن يمررها إلى محمد صلاح على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية ارتدت من دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية.

وفي الدقيقة 49، أطلق ميشاك تسديدة قوية، ولكن تصدى لها الحارس محمد الشناوي بثبات.

ودفع خافيير أجيري بأول تغييرات منتخب مصر بنزول أحمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن.

وهبط أداء المنتخب المصري تماما في الشوط الثاني على خطى مباراة زيمبابوي، ونجح منتخب الكونغو في إحكام سيطرته الكاملة على مجريات المباراة.

وأجرى أجيري ثاني تغيرات المنتخب المصري في الدقيقة 68 بدخول وليد سليمان بدلا من عبدالله السعيد.

وفي الدقيقة 71 أطلق مبيكو تسديدة قوية من منتصف ملعب منتخب مصر استلمها حجازي بطريقة رائعة من على حدود منطقة الجزاء وأبعدها بنجاح.

وفي الدقيقة 74 سدد باكمبو من على حدود منطقة الجزاء أمسكها محمد الشناوي بثبات.