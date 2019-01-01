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عاجل| تريزيجيه للمصريين: خليكوا في ضهرنا حتى لو لاعب أو اتنين أخطأوا

12:17 ص | الخميس 27 يونيو 2019
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل| تريزيجيه للمصريين: خليكوا في ضهرنا حتى لو لاعب أو اتنين أخطأوا

تريزيجيه

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تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على الفوز بهدفين دون رد على الكونغو بأمم أفريقيا اليوم.

وقال تريزيجيه، الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، "نتعامل مع كل مباراة على أنها بطولة خاصة، ونحمد الله على الفوز اليوم فهو الأهم، وما نسعى لتحقيقه".

وكشف:"كنا نعلم خطورة الكونغو وأجيري حذرنا من خطورة المنافس وهما ما مكنا من التعامل الجيد في لقاء اليوم وحققنا الفوز، ليس بهدف لكن بهدفين".

ووجه تريزيجيه الشكر للجماهير التي تواجدت في ملعب القاهرة، مطالبا بحضورهم بشكل دائم من أجل الوقوف بجوار اللاعبين ودعمهم وتحفيزهم، بالقول: "خليكوا جنبنا لو لاعب أخطأ أو إثنين".

وأكد:"الفريق يلعب ككل وعندما نكون في حالتنا الفنية مرتفعة يتحقق الانتصار والفوز ولكن عندما يهبط مستوى أحد اللاعبين يتأثر الفريق ككل".

تريزيجيه يتحدث عن استبعاد وردة

وأوضح: "خسرنا مجهودات عمرو وردة بكل تأكيد ولكن المنتخب يملك 22 رجلا يحملون طموحات 100 مليون مواطن أول مباراة كانت صعبة للغاية كعادة مباريات الافتتاح ولكن مع توالي المباريات ومساندة جماهيرنا سيتحسن الأداء".

وأضاف: "سعيد بالحصول على جائزة رجل المباراة ولكنها جاءت بفضل زملائي سعيد بالمستوى الذي وصلنا إليه واتمنى مواصلة تطوير مستوانا لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المصرية".

وفاز منتخب مصر قبل قليل على الكونغو بهدفين دون رد، سجلهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح وحجز الفراعنة بطاقة التأهل للدور الثاني برصيد 6 نقاط قبل جولة النهاية أمام أوغندا.

وتعادل المنتخب الأوغندي مع نظيره الزيمبابوي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم في السابعة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، منتخبات: مصر، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي، وتخوض لقاءاتها على استاد القاهرة الدولي.

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