عاجل| وردة يرفض مغادرة معسكر المنتخب الوطني

رفض جناح المنتخب المصري الُمستبعد من قائمة المنتخب الوطني المشاركة من بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية، عمرو وردة مغادرة معسكر المنتخب الوطني، وذلك على رغم من قرار استبعاده من المشاركة في البطولة.

وحرص اللاعب على متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو ديموقراطية، والتي انتهت بانتصار الفراعنة بهدفين نظيفين، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية من فندق إقامة بعثة المنتخب الوطني، وذلك بناء على توصية من زملائه بالمنتخب الوطني.

وكان الثنائي أحمد المحمدي، ومحمد صلاح قد سجلا هدفا المنتخب الوطني الأول، والثاني على الترتيب أمام الكونغو ديموقراطية.

الاتحاد المصري لكرة القدم يستبعد وردة من المشاركة في أمم أفريقيا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قرر استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل.

وجاء ذلك الأمر بعد الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.

وأكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، استكمال منتخب مصر منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 بقائمة تضم 22 لاعبا، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائيا من قائمة الفراعنة المشاركة بالكان على خلفية أزماته المتعددة مؤخرًا بمعسكر الفراعنة.