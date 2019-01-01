شوبير يعلن 3 سيناريوهات لأزمة عمرو وردة: اتحاد الكرة سيحسم قراره اليوم

علق الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس مجلس اتحاد كرة القدم، على قرار استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تحتضنها مصر وتنتهي في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية اليوم، أنه من المقرر أن يحسم مسئولو اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب الوطني مصير عمرو وردة من الاستمرار داخل المنتخب من عدمه اليوم.

عودة عمرو وردة مع عدم إشراكه أبرز السيناريوهات المطروحة

وكشف شوبير عن السيناريوهات المطروحة التي تنتظر عمرو وردة، حيث أكد أنه من الممكن أن يتمسك اتحاد الكرة بقرار الاستبعاد مع عدم الرجوع فيه، بينما السيناريو الثاني هو الإبقاء على تواجد اللاعب فى المعسكر دون تدريب أو مشاركة فى المباريات، أما السيناريو الأخير هو الإبقاء على تواجد وردة مع مشاركته فى التدريبات، وترك أمر إشراكه فى المباريات من عدمه للمدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.

وفي سياق متصل قدم عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني وفريق أتروميتوس اليوناني، اعتذاره للجهاز الفني للمنتخب الوطني ولجمهور الكرة المصرية عن أي سلوك غير جيد أدى إلى استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في كأس أفريقيا.

ونشر ورده "فيديو"، عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "أنا بعتذر من اللي حصل مني، وبعتذر للاعبين والجهاز الفني، وأي حد زعلان مني وأي حد ضايقته الفترة اللي فاتت مايضايقش مني.. أنا أسف وأوعدكوا الفترة اللي جاية كل حاجة هتبقى كويسة بأمر الله ومعملش حاجة تضيقكوا مني.. أنا أسف تاني".

كما علق محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انتهاء لقاء مصر والكونغو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الأولى، على مسألة استبعاد اللاعب.

وكتب "صلاح"، على حسابه قائلًا: "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، وأعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، ولا ينبغي أن يرسلوا مباشرة إلى المقصلة".