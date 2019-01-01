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إبراهيم نورالدين يدير لقاء أنجولا وموريتانيا.. وجهاد جريشة حكما رابعا

11:17 ص | الخميس 27 يونيو 2019
كتب: محمد الصايغ
إبراهيم نورالدين يدير لقاء أنجولا وموريتانيا.. وجهاد جريشة حكما رابعا

إبراهيم نور الدين

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد مباراة أنجولا وموريتانيا إلى طاقم تحكيم مصري يقوده إبراهيم نور الدين حكما للساحة.

ويلتقي منتخب أنجولا أمام موريتانيا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، باللقاء الذي يحتضنه استاد السويس.

ويعاون نور الدين في إدارة المباراة، تحسين أبو السادات مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان، وجهاد جريشة حكمًا رابعًا. 

نور الدين ينضم مؤخرًا إلى أمم أفريقيا

وانضم إبراهيم نور الدين، إلى الحكام الذين وقع عليهم الاختيار مؤخرًا، من جانب لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، لإدارة مبارايات كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء اختيار نور الدين، في ظل خبراته التحكيمية الكبيرة، إذ سبق له التحكيم في البطولات الأفريقية والبطولات العربية وكذلك كأس العالم العسكري.

طاقم مصري يدير مباراة غينيا ومدغشقر

وأدار الحكم المصري أمين عمر لقاء غينيا ومدغشقر في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وتحسين أبو السادات مساعد ثان وإبراهيم نور الدين حكما رابعا.

وقدم أمين عمر وطاقمه المصري مباراة جيدة، إذ احتسب أول ركلة جزاء في البطولة لمنتخب غينيا، كما أخرج الكروت الصفراء 3 مرات لكل من إبراهيما أمادا، رومان ميتانير، ماركو إلايماهاريترا. 

منتخب مصر يحسم الصعود

وحسم المنتخب المصري لكرة القدم، صعوده إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على الكونغو أمس الأربعاء، بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية، بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

وحقق المنتخب المصري الفوز في المباراة الأولى على زيمبابوي بهدف دون رد، أحرز محمود حسن تريزيجيه بعد مراوغة له في منطقة الجزاء.

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