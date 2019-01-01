عاجل| أجيري يرفض مشاركة عمرو وردة في مران المنتخب

رفض المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، مشاركة عمرو وردة، لاعب الفراعنة، في المران الصباحي الذي خاضه أحفاد الفراعنة اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة أوغندا.

كما صمم أجيري أيضًا، على عدم حضور اللاعب أي محاضرات مع زملائه، استنادًا إلى قرار استبعاده من جانب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوغندا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وحسم المنتخب المصري لكرة القدم، صعوده إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على الكونغو أمس الأربعاء، بهدفين دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية، بهدفين دون رد، أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

استبعاد عمرو وردة بقرار من اتحاد الكرة أمس

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، قرارًا باستبعاد عمرو وردة، من معسكر المنتخب الفراعنة، على خلفية الأفعال الغير أخلاقية التي صدرت من اللاعب أثناء تواجده في المعسكر.

وكانت هناك عارضة أزياء قد نشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عن محادثات بينها وبين اللاعب.

وردة يعتذر

نشر عمرو وردة، فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، يعتذر فيه للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب المصري.

وطالب وردة من الجميع، العفو عنه، لافتًا إلى أنه هناك بعض العديد من الأزمات المثارة لم يرتبكها نهائيًا.

انقسام في الجبلاية

تسود حالة من الانقسام داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية بشأن عودة اللاعب إلى معسكر الفراعنة من عدمه.

ويحسم مجلس الجبلاية الأمر، خلال الساعات القليلة الماضية المقبلة، بعد التشاور ما بين أعضاء اتحاد الكرة، والتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة خافيير أجيري.