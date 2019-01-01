بعد مناشدة المحمدي وصلاح.. أجيري يطالب أبوريدة بالعفو عن عمرو وردة

كشفت مصادر لـ"الوطن سبورت"، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، طلب من رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، تراجع مجلس الجبلاية عن قرار استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة الفراعنة التي تخوض مباريات أمم أفريقيا حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر أن طلب "أجيري" اليوم، جاء بعد أن مناشدة لاعبي المنتخب للمدير الفني للمنتخب، من أجل التدخل وإقناع أبوريدة بعودة عمرو وردة، على أن يلتزم اللاعب خلال الفترة المقبلة، ولا يثير أي أزمات مجددا داخل معسكرات الفراعنة، خاصة بعد الاعتذار الرسمي الذي تقدم به للجماهير والمسئولين.

وأشارت المصار إلى أنه كان على رأس اللاعبين الذين تدخلوا لحل الأزمة هما أحمد المحمدي قائد الفراعنة، وكذلك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

اتحاد الكرة لم يحسم القرار النهائي بشأن عمرو وردة

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة، أكد أن هناك اتجاه داخل الجبلاية للتراجع عن قراره السابق باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المشارك بكأس الأمم الأفريقية، والعفو عن صانع الألعاب بعد تقدمه باعتذار رسمي لزملائه بالفريق والجهاز الفني، تبعه بآخر قدمه للجماهير المصرية، عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر لـ"الوطن سبورت"، أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي من أزمة عمرو وردة، في بيان رسمي خلال الساعات القادمة، قائلا: "ندرس سيناريوهات كثيرة وقد يكون القرار الأقرب العفو عن اللاعب بعد اعتذاره"، وكشفت مصادر أنه تسود حالة من الانقسام داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية بشأن عودة اللاعب إلى معسكر الفراعنة من عدمه، ويحسم مجلس الجبلاية الأمر، خلال الساعات القليلة الماضية المقبلة، بعد التشاور ما بين أعضاء اتحاد الكرة، والتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة خافيير أجيري.

ونشر عمرو وردة، فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، يعتذر فيه للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب المصري، وطالب اللاعب من الجميع، العفو عنه، لافتًا إلى أنه هناك بعض العديد من الأزمات المثارة لم يرتبكها نهائيًا.