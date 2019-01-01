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9 يوليو.. آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا

08:01 م | الخميس 27 يونيو 2019
كتب: الوطن سبورت
9 يوليو.. آخر موعد لحجز تذاكر الأدوار النهائية لأمم أفريقيا

جمهور مصر

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حددت شركة "تذكرتى" يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو المقبل، آخر أيام بيع تذاكر الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بداية من دور الـ16، ووصولاً للمباراة النهائية.

وكانت الشركة قد فتحت باب شراء تذاكر مباريات الأدوار النهائية لكأس الأمم الأفريقية، اعتبارا من أمس الأول الثلاثاء، ويشمل حجز التذاكر، مباريات دور الـ 16، ودور الثمانية، إضافة إلى مباريات الدور قبل النهائى والنهائى.

وشهدت منافذ "تذكرتى" فى القاهرة والمحافظات، خلال اليومين الماضيين إقبالا كبيراً من الجماهير الراغبة فى الحصول على تذاكر مباريات الأدوار النهائية، وهو ما دفع الشركة للتأكيد على الجماهير بأخر أيام حجز التذاكر والحصول عليها، حتى يتسنى لراغبى حضور مباريات الأدوار النهائية الحصول على التذاكر قبل نفاذها.

وأكدت شركة تذكرتى أن دخول كافة الاستادات المقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، غير متاح دون تواجد تذكرة المباراة مصحوبة ببطاقة المشجع (Fan ID)، كما أكدت للمشجعين أن التذكرة المشتراة تكون مرتبطة على النظام الإلكترونى ببطاقة المشجع الذى اشترى التذكرة فهما معا بمثابة تصريح للمشجع بعبور بوابات الاستاد.

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