الصحف العالمية تتغنى بـ"صلاح" بعد لقاء الكونغو: "مايسترو ورمانة ميزان الفراعنة"

أفردت الصحف العالمية مساحات واسعة للحديث عن المستوى الاستثنائى الذى قدمه، محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، والمنتخب الوطنى، خلال مشاركته مع الفراعنة فى مواجهة الكونغو الديمقراطية، والتى حسمها الأول بهدفين نظيفين، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا 2019.

وسلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على قوة صلاح التى أظهرها خلال موقعة الفراعنة أمام الكونغو، وقدرته على إحداث تغيير داخل الملعب وقيادة المنتخب للذهاب بعيداً فى البطولة القارية، وذلك بعد قيادته للمنتخب للصعود إلى دور الـ16 فى "كان 2019"، بتسجيله هدفاً وصناعة آخر لأحمد المحمدى، لاعب أستون فيلا، كما ركزت على طريقة احتفاله التى اتبعها بعد تسجيل الهدف الأول، إذ إنه اعتمد طريقة اليوجا للمرة الثانية، واختتمت تقريرها عن فوز الفراعنة بوصف الفرعون المصرى بالمايسترو الذى قاد المباراة.

فرانس فوتبول: صلاح الأفضل أمام الكونغو

واعتبرت صحيفة "فرانس فوتبول"، صاحب الـ27 عاماً، هو رجل المباراة الذى سيطر على زمام الأمور خلال 90 دقيقة كاملة شارك فيها أمام الكونغو، باعتباره كان السبب الأول لفوز الفراعنة، ليس فقط بفضل تسجيله هدفاً وصناعة آخر، بل بسبب عدم ادخاره جهداً من أجل مساعدة منتخب بلاده على تخطى ثانى عقباته فى مشواره بالبطولة الأهم فى القارة السمراء، ووضعت عنواناً لتحليلها للمباراة: "صلاح يقود منتخب بلاده إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا".

ورأت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن محمد صلاح استطاع بالمستوى، الذى ظهر به الرد على الانتقادات التى وجهت له بسبب ظهوره بشكل غير مرض فى المباراة الافتتاحية من بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو، فى إشارة إلى أنه كان رمانة الميزان فى مباراة المنتخب أمام الكونغو، واستطاع أن يقترب بشكل كبير من تحقيق رقم تاريخى جديد، إذ إنه بهدفه أصبح يمتلك من الأهداف الدولية 40 هدفاً، ليقترب من تجاوز رقم حسن الشاذلى القياسى، الذى يعد ثانى هدافى مصر عبر التاريخ، برصيد 42 هدفاً.