المحمدي عن عمرو وردة: الجميع يُخطئ.. وتريزيجيه: المنتخب عائلة واحدة

أعرب أحمد المحمدى، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، والتأهل لدور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو المقبل.

وقال "المحمدى"، فى تصريحاته عقب المباراة: "نحمد الله على المكسب، وحققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث، وعلينا الراحة ثم الاستعداد لمباراة أوغندا، بعد أن وضعنا تركيزنا فى مباراة الكونغو الديمقراطية بضرورة تحقيق الفوز، وواجهتنا بعض الصعوبات مثل الرطوبة العالية".

وتحدث قائد الفراعنة عن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب قائلاً: "الجميع يعلم ما حدث وعمرو من ضمن العائلة وكلنا بشر ويخطئ ونحن لن نتركه لأنه واحد من اللاعبين فى منتخب مصر ومثل المنتخب، وسنقف بجواره والمقبل سيكون أفضل له، كل فرد وله حريته الشخصية والحمد لله على المكسب وتركيزنا كان على المباراة ونتمنى التوفيق فى الفترة المقبلة".

تريزيجيه: نحن عائلة واحدة في المنتخب

وقال محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب الوطنى ولاعب قاسم باشا التركى والمتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، إن النقاط الثلاث التى حققها المنتخب أمام الكونغو كانت مهمة فى طريق تحقيق اللقب، مضيفاً أن الجائزة ليست شخصية وإنما هى مجهود كل لاعبى الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الفريق يقاتل من أجل اللقب.

وأضاف تريزيجيه، أن لاعبى المنتخب عائلة واحدة والفريق ليس تريزيجيه أو محمد صلاح والكل يعمل لمصلحة الفريق ولا توجد مشاكل والكل على قلب رجل واحد، وشدد على أن الفريق خسر عمرو وردة، بعد استبعاده من المعسكر لأنه لاعب مهم ويساعد الفريق كثيراً، وحالياً المنتخب وحدة واحدة والهدف هو التتويج باللقب.