محمد صلاح والمحمدي يشكران أبو ريدة على عفوه عن عمرو وردة

وجه ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح وأحمد المحمدي، الشكر لرئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة، على قراره بالعفو عن عمرو وردة، لاعب المنتخب عقب أزمة الأخيرة.

وقالت مصادر قريبة من معسكر المنتخب لـ"الوطن سبورت"، أن الثنائي أشادا بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، خاصة وأن اللاعب تعرض للظلم من وجهة نظرهم، وطالبا بمنحه فرصة ثانية خاصة وأنه مازال صغيرا في السن ومعرض للخطأ.

الوزير يحضر جلسة العفو عن عمرو وردة

وكان اتحاد الكرة، قد اتخذ قرارا، الأاربعاء الماضي، باستبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب المشاركة ببطولة كأس الأمم الأمم الأفريقية الحالية، مع عدم استدعائه لتمثيل الفراعنة نهائيا في المستقبل، على خلفية أزمة مزاعم تحرش ضد اللاعب.

وكان اتحاد الكرة، قال في بيان صباح اليوم، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق، مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، حث خلالها لاعبي مصر على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليا، قبل أن يتخذ أبو ريدة قراره خلالها.

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم أن يستمر هذا التكاتف بينهم، وينعكس على آدائهم في الملعب لإسعاد جماهيرهم، من خلال إحراز لقب كأس الأمم الأفريقية، التي تقام على أرض مصر.

وكان قائد الفراعنة تحدث عن استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب قائلاً: "الجميع يعلم ما حدث وعمرو من ضمن العائلة وكلنا بشر ويخطئ ونحن لن نتركه لأنه واحد من اللاعبين فى منتخب مصر ومثل المنتخب، وسنقف بجواره والمقبل سيكون أفضل له، كل فرد وله حريته الشخصية".

فيما أكد تريزيجيه، أن لاعبى المنتخب عائلة واحدة والفريق ليس تريزيجيه أو محمد صلاح والكل يعمل لمصلحة الفريق ولا توجد مشاكل والكل على قلب رجل واحد، وشدد على أن الفريق كان سيخسر عمرو وردة، في حالة استبعاده من المعسكر لأنه لاعب مهم ويساعد الفريق كثيراً، وحالياً المنتخب وحدة واحدة والهدف هو التتويج باللقب.