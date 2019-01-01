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اتحاد الكرة يدرس اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محلي بالدوري

03:38 م | الجمعة 28 يونيو 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اتحاد الكرة يدرس اعتبار لاعب من شمال أفريقيا محلي بالدوري

مجلس اتحاد الكرة

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يدرس مجلس اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره محليا في الموسم الجديد للدوري 2019 – 2020، بخلاف الـ 4 أجانب المعمول بهم حاليا.

وقالت مصادر، إن الجبلاية سيلجأ للقررا بعد نجاح تجربة السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب مع اعتبار اللاعبين الفلسطين محليين، بالموسم الجاري، ما دفع الأندية للمطالبة بقيد لاعب من شمال أفريقيا.

اتحاد الكرة يتراجع عن إيقاف عمرو وردة

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، إبلاغ هاني أبوريدة، المدير الفني لـ"الفراعنة" المكسيكي خافير أجيري، بعودة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني المستبعد، إلى معسكر المنتخب الوطني.

وأكد مصدر لـ"الوطن سبورت" أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أخطر الجهاز الفني بقيادة أجيري بالتراجع عن استبعاد عمرو وردة.

وشهد معسكر المنتخب المصري، جدلا واسعًا الأيام الماضية بعد قرار اتحاد كرة القدم باستبعاد عمرو وردة، قبل ساعات من خوض مواجهة الكونغو ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى بكأس الأمم الأفريقية.

وتدخل لاعبو المنتخب الوطني وطالبوا بعودة عمرو وردة إلى معسكر الفريق، وقام اللاعب بالاعتذار للجميع في "فيديو" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل، لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على الكونغو بهدفين دون رد.

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