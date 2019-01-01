باوك اليوناني عن أزمة وردة لـ"الوطن": فتح تحقيق في الواقعة

علق المسؤول الإعلامي لنادي "باوك" اليوناني ميكال روتشرز، عن أزمة لاعبه عمرو وردة المتهم بالتحرش، بأن النادي لم يصدر أي تعليق رسمي حول أزمة اللاعب حتى الآن، موضحا أن إدارة النادي لم تتخذ حتى الآن قرارها بشأن الاتهامات الموجهة إلى عمرو وردة.

وأضاف "روتشرز" لـ"الوطن"، أن إدارة النادي سوف تعقد اجتماعا لتحدد موقفها بشأن الاتهامات الموجهة للاعب، وأنها ستفتح تحقيقا بشأن الواقعة لمعرفة حقيقة الوضع واتخاذ القرار المناسب مع عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري.

ولفت إلى أن إدارة النادي ليس لها عقوبة محددة في التعامل مع اتهامات التحرش الموجهة للاعبين، مشيرا إلى أنه لم توجه في وقت سابق لأحد من لاعبي النادي اتهامات بالتحرش.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أصدر قرارا صباح اليوم بعودة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب، عقب استبعاده من بطولة أمم أفريقيا، وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا، على خلفية اتهامات بالتحرش.

يذكر أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أكد في وقت سابق، استكمال منتخب مصر منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019 بقائمة تضم 22 لاعبا، بعد استبعاد اللاعب عمرو وردة نهائيا، على خلفية أزماته المتعددة مؤخرا بمعسكر الفراعنة، وصرح أبو ريدة في تصريح لـ"الوطن سبورت": "المنتخب سيستكمل بطولة أمم أفريقيا بـ22 لاعبا ولن نطلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف استبدال وردة بلاعب آخر".

وبالرغم تصريحات المحمدي بالمؤتمر الصحفي، بأن أزمة عمرو وردة مبالغ فيها، إلا أنها تجددت بسبب رفض الأخير الاستماع لنصيحة قائد الفراعنة وكبار اللاعبين بعدم الانشغال بـ"السوشيال ميديا" والتركيز داخل المعسكر لعدم تصدير أي أزمات خلال فترة البطولة، إلا أنه ثار في وجه المحمدي، وهو الموقف الذي كان بمثابة المسمار الأخير في نعش عمرو وردة، وقرر مجلس الجبلاية استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب نهائيا.

عمرو وردة يعود لصفوف المنتخب الوطني

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اتخذ قرارا عاجلا باستبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب مصر المقام حاليا لخوض مباريات أمم أفريقيا التي تستضفيها مصر حتى 19 يوليو المقبل، على خلفية الأزمة الأخيرة التي لاحقت اللاعب بمعسكر الفراعنة، وأدت في النهاية إلى استبعاده من معسكر الفراعنة.