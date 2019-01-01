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عاجل| اتحاد الكرة ينفي إدلاء لاعبي المنتخب بتصريحات صحفية بشأن "وردة"

06:00 م | الجمعة 28 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل| اتحاد الكرة ينفي إدلاء لاعبي المنتخب بتصريحات صحفية بشأن "وردة"

منتخب مصر

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نفى الاتحاد المصري لكرة القدم إدلاء أي لاعب من لاعبي المنتخب الوطني بتصريحات صحفية مؤخرًا، مؤكدًا في ذات الوقت على أنه ما تم نشره من تصريحات لبعض لاعبي المنتخب الوطني ُنشر عن الطريق الخطأ الغير مقصود.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، جاء على النحو التالي:

"تنويه : يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن لاعبي المنتخب الوطني لم يدلوا بأية تصريحات صحفية ، وأن ما نشر على لسان بعض منهم على الموقع الرسمي للاتحاد كان بطريق الخطأ".

ويحتل المنتخب الوطني حاليًا صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها خلال الفترة الحالية على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وكان المنتخب الوطني قد انتصر على نظيره الكونغولي يوم الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة.

اتحاد الكرة ينشر تصريحات صحفية نسبها لبعض لاعبي المنتخب الوطني

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نشر عدة تصريحات صحفية على لسان لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، جاءت على النحو التالي:

قال محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إن زميله بالفريق الوطني عمرو وردة أخطأ بالفعل ويستحق العقاب، لكن يجب الحفاظ على مستقبله خاصة بعد ظهور هذه التسريبات التي من الممكن أن تنهي مستقبله الكروي، مؤكدا أن استمراره مع المنتخب الوطني ضروري، مع الاكتفاء بحرمانه من المشاركة في مباريات الدور الأول.

فيما جاءت تصريحات باقي لاعبي المنتخب الوطني التي ُنشرت على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة كالتالي: "أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب وأحمد حجازي وعلي غزال، حسب بيان ُنشر على الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري، أن ما حدث من تكاتف اللاعبين تجاه وردة يرجع إلى شعورهم أن ما حدث لزميلهم مؤامرة خبيثة في هذا التوقيت، خاصة أن اللاعب كان ملتزما جدًا أثناء المعسكر وأن التسريبات التي ظهرت كانت قديمة؟ فكيف يتم محاسبة اللاعب على أفعال قديمة لم تحدث في المعسكر الحالي؟".

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان نشره على موقعه الرسمي، تضمن تصريحات محمد صلاح، أن أزمة صانع ألعاب منتخب مصرعمرو وردة انتهت تماما بعد أن اكتفى اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب حتى نهاية مباريات الدور الأول، ثم العودة للمشاركة حسب رؤية الجهاز الفني بداية من دور الـ16.

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