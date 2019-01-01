تعليمات من أجيري للاعبي منتخب مصر بالتركيز على نقطة ضعف حارس أوغندا

منح المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تعليمات للاعبين بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، خلال مواجهة أوغندا المقرر لها غداً الأحد، لبراعة الحارس الأوغندى دينيس أونيانجو، فى التعامل مع الكرات العرضية، نظراً لطوله وقدرته على التقاط هذه الكرات.

وأكد "أجيرى" للاعبيه أن نقطة ضعف الحارس الأوغندى، تتمثل فى التعامل مع التسديدات الأرضية لضعف المرونة فى حركته بسبب الطول الفارع.

وقال "أجيرى" خلال المحاضرة الفنية مع اللاعبين: "عليكم استغلال عدم قدرة حارس أوغندا على التعامل مع الكرات الأرضية، بتكثيف التسديد من خارج منطقة الجزاء، خاصة أن هذا الأمر سيساعد على فك التكتل الدفاعى المتوقع من جانب منتخب أوغندا"، كما حذر الجهاز الفنى للمنتخب اللاعبين من الاعتراض على قرارات التحكيم، حتى لا يحصلوا على إنذارات، كما حدث مع محمد الننى لاعب الوسط فى مباراة الكونغو الديمقراطية.

تحذيرات بسبب الكرات العرضية

ووجه المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى خط دفاع المنتخب من التعامل مع الكرات العرضية التى يجيد تنفيذها لاعبو منتخب أوغندا بشكل بسبب خطورة كبيرة على مرمى المنافسين.

وطالب "أجيرى" خط دفاع المنتخب بالتركيز والانتباه طوال المباراة، وتحديداً أثناء التعامل مع الكرات العرضية للمنتخب الأوغندى، والتنظيم الدفاعى وفرض رقابة لصيقة على كل لاعبى الخصم، خاصة أن منتخب أوغندا أحرز هدفى الفوز بشباك الكونغو الديمقراطية فى أول مباراة من خلال الضربات الثابتة، وحذر المدير الفنى المكسيكى اللاعبين من كثرة ارتكاب أخطاء على حدود منطقة الجزاء حتى لا يستغلها لاعبو أوغندا، وتشكل خطورة على مرمى الفراعنة.