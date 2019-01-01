عاجل بالصور| الظهور الأول لعمرو وردة في مران منتخب مصر بعد رفع العقوبة

ظهر عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، في مران الفراعنة، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في إطار استعدادات الفراعنة لمواجهة أوغندا في الجولة المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوغندا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، قد أعلن العفو عن "وردة"، بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى للمنتخب المصري.

وسبق لعمرو وردة، أن تم استبعاده من منتخب مصر، على خلفية ارتكابه أفعال غير أخلاقية على هامش تواجده في معسكر المنتخب المصري.

منتخب مصر يضمن الصعود لدور الـ16 قبل مواجهة أوغندا

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد تصدره مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بهدف، والكونغو بهدفين.