سيف زاهر: اخترنا المبادئ عندما أوقفنا وردة.. وصلاح لم يضغط علينا

قال سيف زاهر، عضو مجلس اتحاد الكرة، إن قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطني كان تربويا، مشيرا إلى أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، قرر إعادته بعد تغير المعطيات لديه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن اللاعب عاد إلى المعسكر بعدما تم "شبه تحقيق" معه، كما عقد "أبو ريدة" جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، وقدم اللاعب اعتذر عما بدر منه، بخصوص الاتهامات المتعلقة بالتحرش.

وتابع: "قرار استبعاد اللاعب كان سريعًا وواضحًا لأنه يخص عادات وتقاليد المصريين، والاتحاد فضل إيقافه على الفور إلى حين صدور نتائج التحقيق، واللاعبو كانوا متعاطفين معه لكنه شرح الموضوع بالتفصيل وقدم اعتذاره".

وأردف: "أن المهندس هاني أبو ريدة أبلغ المكسيكي خافيير أجيري بقراره عندما استبعد وردة، مشيرًا إلى أن الأخير التزم بالقرار ولم يكن لديه أي أزمة بخصوص عدم إشراك اللاعب في المباراة الماضية، التي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره الكونغولي بهدفين نظيفين".

وعن اتهام اتحاد الكرة بتفضيل الفوز بالبطولة على النتائج والأخلاق، قال "زاهر": "هذا غير صحيح، لأننا قررنا إيقاف وردة قبل بداية مباراة الكونغو بساعات، اخترنا العادات والمبادئ والتقاليد، ولكن جرى بحث الموضوع بشكل رؤية مختلفة، واخترنا تقليل العقوبة بعد الاطلاع على التطورات الجديدة ودراسة الموقف بهدوء".

وأكد "زاهر"، أنه لم يُصدر أي قرار بإيقاف اللاعب عن تمثيل المنتخب الوطني مدى الحياة، لكن جرى إيقافه إلى حين دراسة الموضوع وصدور نتائج التحقيقات.

ونفى عضو اتحاد الكرة، أن يكون ضغط اللاعبين وراء عدول الاتحاد عن قراره بشأن إيقاف اللاعب: "الموقف ده اللاعبين يشكروا عليه، ملهاش علاقة بالعقوبات، لكن هم كانوا عاوزين يساعدوه رغم خطئه، بدليل إنه اتعاقب واللاعيبة لعبت وكسبت وأثبتوا إنهم رجالة، لكن الكل مركب واحدة".

وتابع: "موقف اللاعبين يحسب لهم، لكنه كان تعاطف دون ضغط او تدخل في قرارات الاتحاد".

وعن موقف محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمد قائد المنتخب الوطني، قال "زاهر": "دي لاعيبة كبار، وعارفين اللي ليهم واللي عليهم، وعارفين إن ملهومش يقولوا مين ينضم ومين لأ، والتزموا، ومطلعش منهم كلمة قبل الماتش والتزموا، واللي حصل جوه المباراة مكنش اعتراض، وهم قالوا كده".